Putin izrazio nadu u nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas kako se nada da će se mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine nastaviti te da bi radne grupe mogle raspravljati o potencijalnim kompromisima, ali je rekao da ciljevi Moskve ostaju nepromijenjeni.

Putin, koji je razgovarao s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, kazao je da bi se pregovori trebali voditi "bez kamera i u mirnoj atmosferi".

On je također rekao da je prva serija masovno proizvedenih balističkih raketnih sistema Orešnik isporučena ruskoj vojsci.

Naveo je da ruske snage napreduju duž cijele lnije fronta u Ukrajini uprkos želji Zapada da zaustavi njihovu ofanzivu.

Putin je izjavio da je ruska vojska prije nekoliko dana preuzela kontrolu nad gradom Časov Jar u ukrajinskoj Donjeckoj regiji, što je ruska tvrdnja koju je Kijev demantovao, prenosi Reuters.