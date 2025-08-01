Putin izrazio nadu u nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine

Naveo je da ruske snage napreduju duž cijele lnije fronta u Ukrajini uprkos želji Zapada da zaustavi njihovu ofanzivu

Vladimir Putin. M. Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

FENA

1.8.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas kako se nada da će se mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine nastaviti te da bi radne grupe mogle raspravljati o potencijalnim kompromisima, ali je rekao da ciljevi Moskve ostaju nepromijenjeni.

Putin, koji je razgovarao s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, kazao je da bi se pregovori trebali voditi "bez kamera i u mirnoj atmosferi".

On je također rekao da je prva serija masovno proizvedenih balističkih raketnih sistema Orešnik isporučena ruskoj vojsci.

Naveo je da ruske snage napreduju duž cijele lnije fronta u Ukrajini uprkos želji Zapada da zaustavi njihovu ofanzivu.

Putin je izjavio da je ruska vojska prije nekoliko dana preuzela kontrolu nad gradom Časov Jar u ukrajinskoj Donjeckoj regiji, što je ruska tvrdnja koju je Kijev demantovao, prenosi Reuters.

