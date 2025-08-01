TELEFONSKI RAZGOVOR

Zelenski i Starmer pozdravili novi rok koji je Tramp postavio Rusiji za okončanje rata

Jasno da je Rusija jedina prepreka miru, složili su se čelnici, kazala je portparolka Downing streeta

Starmer i Zelenski. Anadolija

FENA

1.8.2025

Britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravili su u petak novi rok koji je postavio američki predsjednik Donald Tramp Rusiji da postigne napredak prema okončanju rata koji traje duže od tri godine.

- Obojica čelnika pozdravila su novi rok koji je predsjednik postavio Rusiji da prestane s taktikom odugovlačenja i postigne značajan napredak u mirovnom sporazumu - izjavila je portparolka Downing Streeta u petak nakon telefonskg razovora između njih dvojice.

- Jasno da je Rusija jedina prepreka miru, složili su se čelnici - kazala je ona, prenosi Reuters.

# VELIKA BRITANIJA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KEIR STARMER
