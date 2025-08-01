Tramp rasporedio nuklearne podmornice blizu Rusije: Reagovao na prijetnje Medvedeva

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je naredio raspoređivanje dvije nuklearne podmornice u regionima blizu Rusije, kao odgovor na prijetnje bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva.
- Na osnovu veoma provokativnih izjava bivšeg predsjednika Rusije, Dmitrija Medvedeva, koji je sada zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, naredio sam da dvije nuklearne podmornice budu raspoređene u odgovarajuće regione, za svaki slučaj, ako se ispostavi da ove glupe i zapaljive izjave nisu samo to. Riječi su veoma važne i često mogu dovesti do neželjenih posljedica – nadam se da ovo neće biti jedan od tih slučajeva. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - naveo je Tramp, prenosi Newsweek.