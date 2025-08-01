Tramp rasporedio nuklearne podmornice blizu Rusije: Reagovao na prijetnje Medvedeva





Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je naredio raspoređivanje dvije nuklearne podmornice u regionima blizu Rusije, kao odgovor na prijetnje bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva.

- Naredio sam da dvije nuklearne podmornice budu raspoređene u odgovarajuće regione, za svaki slučaj, ako se ispostavi da ove glupe i zapaljive izjave nisu samo to - rekao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.