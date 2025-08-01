Ekstremni ljevičari preuzeli odgovornost za sabotažu željezničke mreže u Njemačkoj

Požar koji je podmetnut na željezničkoj pruzi između Diseldorfa i Duizburga prekinuo je danas, usred sezone godišnjih odmora, saobraćaj na jednoj od najprometnijih željezničkih ruta u Njemačkoj. Odgovornost za sabotažu preuzela je jedna ekstremno lijeva grupa.
- Polazimo od pretpostavke da se radi o sabotaži. Trenutno provjeravamo vjerodostojnost poruka u kojima jedna ekstremno lijeva grupa preuzima odgovornost - izjavio je jedan predstavnik policije.
Policija je saopštila da je i prethodnih sedmica bilo sličnih incidenata u kojima su ekstremno lijeve grupe preuzele odgovornost za izazivanje požara.
Za posljednji napad odgovornost je na jednoj internetskoj platformi, koju koristi ekstremno lijeva scena, preuzela grupa pod nazivom "Kommando Angry Birds".
Na trasi između Diseldorfa i Duizburga, na krajnjem zapadu Njemačke, požar je podmetnut na dvije lokacije na instalacijama signalizacije, što je blokiralo željeznički saobraćaj na važnoj sjever-jug ruti kojom dnevno prođe i do 620 vozova, ne računajući teretne.
Ekstremno lijeve grupe i ranije su izvodile sabotaže na željezničkoj infrastrukturi, obrazlažući to kao napade na "kapitalističke objekte" koji služe privredi.
- Mnogo toga bi bilo bolje u modernom društvu bez industrijskog sistema - navodi se u najnovijem saopštenju te grupe. Posebno često na udaru se nalaze instalacije željezničke infrastrukture u Berlinu te na pruzi između Berlina i Hamburga.