Ekstremni ljevičari preuzeli odgovornost za sabotažu željezničke mreže u Njemačkoj

Požar koji je podmetnut na željezničkoj pruzi između Diseldorfa i Duizburga prekinuo je danas, usred sezone godišnjih odmora, saobraćaj na jednoj od najprometnijih željezničkih ruta u Njemačkoj. Odgovornost za sabotažu preuzela je jedna ekstremno lijeva grupa.

- Polazimo od pretpostavke da se radi o sabotaži. Trenutno provjeravamo vjerodostojnost poruka u kojima jedna ekstremno lijeva grupa preuzima odgovornost - izjavio je jedan predstavnik policije.

Policija je saopštila da je i prethodnih sedmica bilo sličnih incidenata u kojima su ekstremno lijeve grupe preuzele odgovornost za izazivanje požara.