Donald Tramp gradi luksuznu plesnu dvoranu u Bijeloj kući vrijednu 200 miliona dolara

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nastavlja ostavljati svoj lični pečat na Bijeloj kući, ovoga puta kroz izgradnju nove plesne dvorane čija vrijednost iznosi 200 miliona dolara.

Radovi će, prema najavama, početi u septembru, a finansirat će ih sam Tramp zajedno s neimenovanim donatorima, kako je potvrdila glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

Levit je projekt najavila u četvrtak na konferenciji za novinare, predstavivši i prikaze buduće dvorane. Istakla je da će radovi biti završeni "mnogo prije" kraja Trampovog mandata.

- Ponosni smo što možemo objaviti da će započeti izgradnja nove plesne dvorane Bijele kuće. Već 150 godina predsjednici, administracije i osoblje Bijele kuće čeznu za velikim prostorom za događaje u kompleksu koji može primiti znatno više gostiju nego što je trenutno dopušteno. Bijela kuća jedna je od najljepših i najhistorijskijih građevina na svijetu, no trenutno ne može ugostiti velike događaje u čast svjetskih lidera bez potrebe za postavljanjem velikog i neuglednog šatora oko 100 metara od glavne zgrade - rekla je Levit.

Niz promjena

Ovo je najnovija u nizu promjena koje Tramp provodi u Bijeloj kući. U toku je i rekonstrukcija Ružičnjaka, gdje se sada umjesto pločnika postavlja trava. Tramp je takođe finansirao postavljanje dva jarbola za zastave visoka po 24 metra na sjevernom i južnom travnjaku Bijele kuće.

Predsjednik SAD-a ranije je obnovio i Ovalni ured, u kojem dominiraju zlatni detalji – od okvira za slike do namještaja oko kamina.

Prema dostupnim umjetničkim prikazima, nova plesna dvorana bit će uređena u sličnom stilu kao i ona u Trampovom klubu Mar-a-Lago na Floridi – sa obiljem zlatnih ukrasa.

Tramp već duže vrijeme izražava želju da Bijela kuća ima vlastitu plesnu dvoranu nalik onoj u njegovom floridskom imanju, koje je tokom svog prvog mandata često nazivao "Zimskom Bijelom kućom".

Na svom golf terenu Turnberi u Škotskoj prošlog vikenda, Tramp je predsjednici Evropskog vijeća Ursuli fon der Lajen rekao: "Znate, upravo smo izgradili ovu plesnu dvoranu i gradimo sjajnu plesnu dvoranu u Bijeloj kući".

Projekt naslijeđa

Tokom potpisivanja izvršne naredbe u Rooseveltovoj sobi u četvrtak, Tramp je ponovo govorio o projektu, navodeći da su angažirani "najbolji arhitekti i inženjeri", te da će dvorana biti "vrhunska".

- Dobar sam u gradnji. I izgradit ćemo je brzo i na vrijeme. Biće prelijepa. Uvijek sam govorio da ću nešto učiniti u vezi s plesnom dvoranom jer bi je trebali imati. Dakle, ostavit ćemo je. Bit će to sjajan projekt naslijeđa i mislim da će biti poseban - rekao je Tramp.

Nova dvorana neće biti dio glavne zgrade, već će biti smještena uz istočno krilo Bijele kuće.

- Neće ometati postojeću zgradu... Bit će blizu nje, ali je neće dodirivati i odat će potpuno poštovanje postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj. To je moj omiljeni - zaključio je Tramp.