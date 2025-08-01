Komesarka EU-a zahtijeva pristup Gazi kako bi vidjela stvarnost na terenu

Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u petak je ponovila spremnost da ode u Gazu "što je prije moguće" kako bi vidjela stvarnost na terenu.

- Imamo odgovornost - i ponavljam svoju spremnost da odem u Gazu što je prije moguće kako bih vidjela stvarnost na terenu, zajedno s našim humanitarnim partnerima - napisala je Hađa Labib (Hadja Lahbib) u objavi na X-u.

Napomenula je da ga je Maciej Popovski, generalni direktor Operacija civilne zaštite i humanitarne pomoći EU-a, informirao po povratku iz Izraela, ali da je Popovskom odbijen pristup Gazi, zbog čega "duboko žalimo".

Spremni smo rasporediti misije EU-a za posmatranje u bilo kojem trenutku. Strukture postoje. Volja je tu. Ono što nam treba je pristup - poručila je.

Spominjući da je u tom pogledu postignut određeni napredak, Lahbib je rekla da je to i dalje "kap u moru".

- Bez pristupa ne možemo pravilno procijeniti potrebe niti pružiti pomoć. Ljudi umiru. Djeca gladuju. Svaka minuta košta života. Vrijeme je da djelujemo. Dajte nam pristup - istakla je.