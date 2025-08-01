Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"IMAMO ODGOVORNOST"

Komesarka EU-a zahtijeva pristup Gazi kako bi vidjela stvarnost na terenu

Ljudi umiru. Djeca gladuju. Svaka minuta košta života. Vrijeme za djelovanje je sada. Dajte nam pristup, kaže Hađa Labib

Hađa Labib. Anadolija

Anadolija

1.8.2025

Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u petak je ponovila spremnost da ode u Gazu "što je prije moguće" kako bi vidjela stvarnost na terenu.

- Imamo odgovornost - i ponavljam svoju spremnost da odem u Gazu što je prije moguće kako bih vidjela stvarnost na terenu, zajedno s našim humanitarnim partnerima - napisala je Hađa Labib (Hadja Lahbib) u objavi na X-u.

Napomenula je da ga je Maciej Popovski, generalni direktor Operacija civilne zaštite i humanitarne pomoći EU-a, informirao po povratku iz Izraela, ali da je Popovskom odbijen pristup Gazi, zbog čega "duboko žalimo".

Spremni smo rasporediti misije EU-a za posmatranje u bilo kojem trenutku. Strukture postoje. Volja je tu. Ono što nam treba je pristup - poručila je.

Spominjući da je u tom pogledu postignut određeni napredak, Lahbib je rekla da je to i dalje "kap u moru".

- Bez pristupa ne možemo pravilno procijeniti potrebe niti pružiti pomoć. Ljudi umiru. Djeca gladuju. Svaka minuta košta života. Vrijeme je da djelujemo. Dajte nam pristup - istakla je.

# IZRAEL
# GAZA
# EU
# HADJA LAHBIB
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.