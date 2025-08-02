Prije 93 godine rođen slavni glumac i oskarovac Piter O'Tul

Na današnji dan 1932. godine, rođen je irski pozorišni i filmski glumac Piter O'Tul (Peter O’Toole), kome su aristokratska krhka i uznemirujuća pojava i majstorska gluma omogućile da nenadmašno tumači uloge senzitivnih i ambivalentnih ličnosti. Na filmu je debitirao 1960. godine, u adaptaciji Stivensonovog romana “Kidnapped”, te dvije godine kasnije postaje međunarodna zvijezda, glumeći Tomasa Edvarda Lorensa (Thomas Edward Lawrence) u čuvenom filmu Dejvida Lina (Davida Lean) “Lawrence od Arabije”. Na valu tog uspjeha, O'Tul je glumio u nizu filmova raznih žanrova, među kojima se ističu: “What's New Pussycat?” (1965.), “How to Steal a Million” (1966.), “The Bible: In the Beginning” (1966.), “Casino Royale” (1967.), “The Lion in Winter” (1968.), “Goodbye, Mr. Chips” (1969.), “Murphy's War” (1971.), “Posljednji kineski car” (1987.) i “Troja” (2004.). O'Tul drži rekord najvećeg broja nominacija za Oskara za najboljeg glavnog glumca, ali ga nije osvojio, što je donekle kompenzirano Oskarom za životno djelo koji mu je dodijeljen 2003. godine. Krajem 1970-ih rjeđe je glumio zbog zdravstvenih problema uzrokovanih alkoholizmom. Bio je 20 godina u braku s glumicom Šian Filips (Sian Phillips) s kojom je zajedno nastupio u filmu “Murphy's War”. Često je glumio i u pozorištu. Preminuo je 14. decembra 2013. godine u Londonu.

Aleksandar Belić . Wikipedia.org Aleksandar Belić . Wikipedia.org

Rođen srbijanski lingvist Aleksandar Belić 1876. - Rođen srbijanski lingvist Aleksandar Belić, profesor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije (poslije Drugog svjetskog rata Srpska akademija nauka i umjetnosti – SANU) od 1937. do smrti 1960., te član svih slovenskih akademija. Osnovao je i uređivao časopise "Južnoslovenski filolog" i "Naš jezik". Riješio je složen problem općeslovenskog akcenatskog sistema. Napisao je približno 500 rasprava, jezičkih ogleda, naučnih kritika, polemika i prikaza. Djela: "O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku" (dva toma), "Pravopis srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika", "Dijalekti istočne i južne Srbije", "O dvojini u slovenskim jezicima", "Galički dijalekat". 1921. - Umro italijanski operski pjevač Enriko Karuzo (Enrico Caruso), jedan od najvećih tenora u historiji opere. Pjevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Od 1904. godine bio je prvi tenor opere Metropolitan u Njujorku. Ostvario je repertoar od 67 uloga lirskog i dramatskog žanra te bio uzoran interpret verističkih opera. Pjevao je i italijanske kancone. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila i tehnike, a publiku je fascinirao svojim sonornim izražajnim glasom, jedinstvenim po baršunastoj mekoći i boji. Jedan je od prvih pjevača koji je snimio gramofonske ploče. 1922. - Preminuo Aleksandar Graham Bel (Bell), pronalazač telefona. Poslije studija medicine u Edinburgu i Londonu preselio se u SAD i bavio se liječenjem gluhih osoba. Telefon je patentirao 1876. u Bostonu, što mu je donijelo slavu, ali i brige. Patent nije bio zaštićen, pa su ga mnogi pokrali i tek je 1886. Vrhovni sud SAD presudio da je on jedini vlasnik patenta. Bogat i slavan, potom se isključivo bavio starim poslom - liječenjem gluhih. 1924. - Rođen Džejms Boldvin (James Baldwin), afroamerički pisac i dramaturg, najpoznatiji po svom romanu “Idi i reci to na planini” (Go Tell It on the Mountain). Većina njegovih djela obrađuje teme rasizma i seksualnosti u američkom društvu sredinom 20. vijeka. Njegovi romani su poznati po ličnom pristupu istraživanja identiteta, kao i zbog načina na koji ispituje složene socijalne i psihološke pritiske u vezi s činjenicama što je neko crnac i gej u vremenu socijalne, kulturne i političke diskriminacije ovih društvenih grupa. 1936. - Umro francuski inžinjer i pilot Luj Blerio (Louis Bleriot), koji je 1909. prvi avionom preletio La Manš. Godine 1903., konstruisao je prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao tri cilindra. 1942. - Rođena Izabela Aljende Ljona (Isabel Allende Llona), čileansko-američka književnica, novinarka i predavačica kreativnog pisanja i latinoameričke književnosti. Tokom svoje spisateljske karijere duge više od tri decenije objavila je 23 knjige. Njena djela prevedena su na 35 jezika.

Nada Klaić . Wikipedia.org Nada Klaić . Wikipedia.org