Finski predsjednik otvoren za priznanje Palestine: "Ako dobijem prijedlog, spreman sam ga odobriti"

Odluke Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade dodatno osnažuju trend priznavanja Palestine, poručio je

M. Až.

1.8.2025

Predsjednik Finske Aleksander Stub izjavio je da je spreman odobriti priznanje palestinske države ako mu vlada dostavi takav prijedlog.

Više država, uključujući Francusku i Kanadu, najavilo je da će priznati palestinsku državu povodom 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda koje će biti održano u septembru.

- Odluke Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade dodatno osnažuju trend priznavanja Palestine kao dijela nastojanja da se oživi mirovni proces - naveo je Stub u objavi na društvenoj mreži X u četvrtak.

Stub, koji je izabran na šestogodišnji mandat, ima ograničene izvršne ovlasti, ali blisko sarađuje s vladom kada je riječ o vođenju vanjske politike.

- Ako dobijem prijedlog za priznanje palestinske države, spreman sam ga odobriti - poručio je Stub, istakavši da osuđuje „nehumanu“ situaciju u Gazi.

Dodao je i da razumije da među građanima Finske postoje "različita mišljenja o priznanju Palestine, kao i zabrinutost", te je pozvao na "otvorenu" i "iskrenu" raspravu.

Premijer Finske Petteri Orpo u petak je ponovio podršku Helsinkija rješenju o dvije države, ali nije precizirao da li je njegova vlada spremna priznati palestinsku državu.

Rekao je da će se konsultacije o vanjskoj politici i situaciji na Bliskom istoku s predsjednikom nastaviti sve do konferencije UN-a krajem septembra.

# PALESTINA
# ALEXANDER STUBB
# FINSKA
