Finski predsjednik otvoren za priznanje Palestine: "Ako dobijem prijedlog, spreman sam ga odobriti"

Predsjednik Finske Aleksander Stub izjavio je da je spreman odobriti priznanje palestinske države ako mu vlada dostavi takav prijedlog.

Više država, uključujući Francusku i Kanadu, najavilo je da će priznati palestinsku državu povodom 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda koje će biti održano u septembru.

- Odluke Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade dodatno osnažuju trend priznavanja Palestine kao dijela nastojanja da se oživi mirovni proces - naveo je Stub u objavi na društvenoj mreži X u četvrtak.

Stub, koji je izabran na šestogodišnji mandat, ima ograničene izvršne ovlasti, ali blisko sarađuje s vladom kada je riječ o vođenju vanjske politike.

- Ako dobijem prijedlog za priznanje palestinske države, spreman sam ga odobriti - poručio je Stub, istakavši da osuđuje „nehumanu“ situaciju u Gazi.

Dodao je i da razumije da među građanima Finske postoje "različita mišljenja o priznanju Palestine, kao i zabrinutost", te je pozvao na "otvorenu" i "iskrenu" raspravu.

Premijer Finske Petteri Orpo u petak je ponovio podršku Helsinkija rješenju o dvije države, ali nije precizirao da li je njegova vlada spremna priznati palestinsku državu.

Rekao je da će se konsultacije o vanjskoj politici i situaciji na Bliskom istoku s predsjednikom nastaviti sve do konferencije UN-a krajem septembra.