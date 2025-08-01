U izraelskim napadima ubijeno 77 Palestinaca širom Pojasa Gaze

Najmanje 77 Palestinaca je ubijeno, a nekoliko ih je povrijeđeno u petak u izraelskim napadima usmjerenim na više područja širom Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Najmanje 13 Palestinaca je ubijeno, a više od 90 je povrijeđeno u jednom napadu na tražioce pomoći u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, rekao je medicinski izvor.

Izraelska vojska granatirala je Palestince koji su čekali humanitarnu pomoć u području Zikima, na sjeverozapadu Gaze, ubivši najmanje 25 i ranivši desetine.

Zračni napadi

Također je ubijeno sedam Palestinaca i povrijeđeno nekoliko u zračnom napadu usmjerenom na sigurnosno osoblje koje je pratilo kamione s pomoći u području Karame, također na sjeverozapadu, rekli su medicinari.

U izbjegličkom kampu Jabalia na sjeveru Gaze, dva Palestinca su ubijena, a drugi su ranjeni u napadu na kuću u naselju Al-Faluja.

U gradu Gazi, 18 osoba je ubijeno u izraelskom bombardiranju naselja Zeitun i Šedžaija.

Napad dronovima

Još četiri osobe su ubijene, a četiri su ranjene kada je izraelski dron bombardirao šatore u kojima su se nalazili raseljeni civili u području Al-Mavasi u zapadnom Kan Junisu na jugu Gaze.

Jedna Palestinka je ubijena, a drugi su ranjeni kada je izraelski napad pogodio šator u blizini stanice Tiberias u zapadnom Kan Junisu.

Dalje na jugu u Kan Junisu, tri Palestinca koji su čekali humanitarnu pomoć su ubijena, a 73 ranjena kada su izraelske snage otvorile vatru na gomilu.

U gradu Deir al-Balah u centralnoj Gazi, još četiri osobe su ubijene, a drugi su ranjeni u zračnom napadu usmjerenom na stambeno područje.

Nekoliko žrtava je također prijavljeno u gradu Gazi, gdje su izraelske snage bombardirale zgradu u naselju Al-Rimal i kuću u blizini groblja Sheikh Radwan.