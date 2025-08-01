U tradicionalnim plemenskim ceremonijama obrezivanja od infekcija umrlo 39 dječaka

Tokom tradicionalnih plemenskih ceremonija obrezivanja u Južnoj Africi, 39 dječaka je preminulo od posljedica infekcija, a desetine su pretrpjele trajna oštećenja, iako je vlada ove godine najavila cilj da neće biti nijednog smrtnog slučaja.

Broj stradalih je manji u poređenju s prošlom godinom kada je umrlo 93 dječaka, dok je u proteklih pet godina zabilježeno ukupno 361 smrtni slučaj, prenosi britanski Mirror.

Smrtonosni rituali

Komplikacije tokom prošle godine dovele su do 11 amputacija penisa nakon što su tradicionalni "hirurzi" koristili stara koplja i žilete prilikom izvođenja bolnih rituala.

Hiljade tinejdžera od 2020. godine završile su u bolnici nakon tromjesečnih inicijacijskih perioda koji se okončavaju obrezivanjem, što se u tim zajednicama smatra prelaskom u odraslo doba.

Bez učešća u godišnjoj ceremoniji poznatoj kao Ulvaluko, tinejdžerima nije dozvoljeno prisustvovati plemenskim sastancima, sudjelovati u određenim društvenim aktivnostima ili stupiti u brak.

Ovi rituali se već stoljećima odvijaju u tajnosti, u posebno građenim kolibama daleko od naseljenih mjesta, gdje mogu boraviti samo plemenske starješine i mladi inicijanti.

Prebacivanje krivice

Vlada krivicu prebacuje na kriminalne bande koje su, kako navode, otvorile stotine ilegalnih škola inicijacije sa nestručno obučenim "medicinarima" koji obavljaju opasna i nepravilna obrezivanja.

Oni, pritom, zanemaruju zakonsku zabranu izvođenja rituala nad osobama mlađim od 16 godina, te porodicama naplaćuju visoke sume za izvođenje Ulvaluka – često sa smrtonosnim posljedicama.

Gangrena, sepsa i dehidracija najčešći su uzroci smrti, iako je Mirror zabilježio i slučajeve u kojima su dječaci koji su pokušali da odustanu od inicijacije bili izbodeni noževima, udavljeni ili pretučeni do smrti.