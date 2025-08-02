Izraelski opozicioni lider kritizirao Netanjahuovu vladu nakon Hamasovog videa mršavog zarobljenika u Gazi

Izraelski opozicioni lider Jair Lapid u petak je napao vladu premijera Benjamina Netanyahua nakon što je palestinska grupa Hamas objavila video mršavog izraelskog zarobljenika u Gazi.

- Svaki član vlade trebao bi večeras pogledati Evjatarov (Davidov) video prije spavanja, a zatim pokušati zaspati razmišljajući o Evjataru koji se bori da ostane živ unutar tunela - napisao je na svom nalogu na X-u.

Na videu koji je objavilo Hamasovo oružano krilo, Qassam brigade, David je izgledao jako mršavo kao rezultat tekuće politike izgladnjivanja Gaze od strane Izraela.

Shrvana obitelj

Video prikazuje zarobljenika kako sjedi na krevetu u skučenoj sobi, a kosti su mu jasno virile zbog pothranjenosti. Također je uključivao ranije scene zarobljenika u vozilu s drugim zarobljenikom, kako posmatra oslobađanje izraelskih zarobljenika kao dio prethodne razmjene zarobljenika tokom pauze u januaru.

- Shrvana sam, ali imam jednu sigurnost: moj sin je živ, Evyatar je živ - rekla je njegova majka Galia David u komentarima koje je prenio javni emiter KAN.

Uključivanje u sporazum

Prema dnevnim novinama "Yedioth Ahronoth", rođaci sadašnjih i bivših zarobljenika pozvali su Netanjahuovu vladu da odmah zaključi sporazum o razmjeni kako bi poštedjela njihove voljene patnje s kojom se suočavaju u Gazi.

Dana 23. februara, brigade Qassam emitovale su video dva zarobljenika u Hamasovom vozilu u šoku dok su gledali oslobađanje drugih talaca - jedan od njih je David, koji je bio vidno pothranjen.

U to vrijeme, dva zarobljenika obratila su se Netanyahuu, pozivajući ga da nastavi prekid vatre i sporazum o razmjeni kako bi se osigurao njihov povratak kući.