Tramp poslao nuklearne podmornice zbog Medvedeva, stigla reakcija Moskve

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je poslao dvije nuklearne podmornice "u odgovarajuće regije" kao odgovor na izjave bivšeg ruskog predsjednika, a sada zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Dmitrija Medvedeva.

Trampova izjava

- Na osnovu vrlo provokativnih izjava bivšeg predsjednika Rusije, Dmitrija Medvedeva, koji sada obavlja funkciju zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, naredio sam da se dvije nuklearne podmornice rasporede u odgovarajuće regije, za slučaj da ove budalaste i zapaljive izjave nisu samo retorika.

Riječi su vrlo važne i često mogu dovesti do neželjenih posljedica. Nadam se da ovo neće biti jedan od tih slučajeva. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju - naveo je Tramp na društvenoj mreži TruthSocial.

Reakcija iz Rusije

Na Trampovu objavu brzo je stigao odgovor iz Moskve.

- U svjetskim oceanima ima znatno više ruskih nuklearnih podmornica nego američkih, a one posjeduju najmoćnije oružje - izjavio je Viktor Vodolacki, prvi zamjenik predsjednika Odbora Državne dume za poslove Zajednice nezavisnih država, euroazijske integracije i odnose s sunarodnjacima, za državnu agenciju TASS.

Dodao je da su američki brodovi, koje je Tramp naredio preusmjeriti "u odgovarajuće regije", već odavno pod nadzorom Rusije i da nije potreban poseban odgovor na Trampove poruke.

- S naše strane ne može biti odgovora, jer savršeno dobro razumijemo ko je Donald Tramp. Posljednjih mjeseci pokazalo se da on mijenja mišljenje 24 sata dnevno - zaključio je Vodolacki.