Tramp progovorio o slanju podmornica bliže Rusiji: "Kada spomenete riječ nuklearno, znate, oči mi zasjaju"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) govorio je za Newsmax o odluci da pošalje dvije nuklearne podmornice u tzv. osjetljiva područja nakon izjava bivšeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva (Dmitry).

Tramp je tokom razgovora kritikovao ton poruka koje je slao Medvedev.

Izjavio je kako je rezultat toga pojačana aktivnost nuklearnih podmornica.

- Pa, bivši predsjednik Rusije, koji je sada zadužen za jedno od najvažnijih vijeća, rekao je neke stvari koje su bile vrlo loše, govoreći o nuklearnom oružju. Kada spomenete riječ „nuklearno“, znate, oči mi zasjaju i kažem: „Bolje da budemo oprezni“, jer je to krajnja prijetnja – rekao je Tramp.