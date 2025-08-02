Tramp progovorio o slanju podmornica bliže Rusiji: "Kada spomenete riječ nuklearno, znate, oči mi zasjaju"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) govorio je za Newsmax o odluci da pošalje dvije nuklearne podmornice u tzv. osjetljiva područja nakon izjava bivšeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva (Dmitry).
Tramp je tokom razgovora kritikovao ton poruka koje je slao Medvedev.
Izjavio je kako je rezultat toga pojačana aktivnost nuklearnih podmornica.
- Pa, bivši predsjednik Rusije, koji je sada zadužen za jedno od najvažnijih vijeća, rekao je neke stvari koje su bile vrlo loše, govoreći o nuklearnom oružju. Kada spomenete riječ „nuklearno“, znate, oči mi zasjaju i kažem: „Bolje da budemo oprezni“, jer je to krajnja prijetnja – rekao je Tramp.
Poručio je i to kako Medvedev nije trebao govoriti o sovjetskom sistemu "Mrtva ruka" za izvođenje nuklearnih udara u krajnjoj nuždi.
- Nije trebao to reći. Govorio je to i u prošlosti. Zato uvijek želimo biti spremni. Zato sam poslao u regiju dvije nuklearne podmornice. Samo želim biti siguran da su njegove riječi samo riječi i ništa više od toga – kazao je.
Na pitanje novinara da li su podmornice bliže Rusiji, Tramp je odgovorio:
- Bliže su Rusiji. Da, bliže su Rusiji - rekao je.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je ponovo kritikovao bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joea Bidena).
- Ovo je rat bivšeg predsjednika Džoa Bajdena. Ovo nije moj rat. Ovaj rat se nikada ne bi dogodio. Nije se dogodio četiri godine. O tome se nikada nije ni pričalo osim o bilo čemu što sam razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To je bila zjenica oka, ali nije namjeravao ići u Ukrajinu. I reći ću ovo, to je rat koji bi trebao završiti. To je užasan rat - zaključio je Tramp.