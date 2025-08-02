NIZOZEMSKI DESNIČAR

Vajlders nastavio s provokacijama: "Islam je laž, borim se za naše vrijednosti"

Gert Vajlders. AP

A. O.

2.8.2025

Predsjednik Slobodarske partije Nizozemske i desničar Gert Vajlders (Geert Wilders) izazvao je niz komentara zbog objave u kojoj je iznio niz kontroverznih i duboko šovinističkih stavova o islamu.

On je objavio niz fotografija na kojima se mogu vidjeti poruke određenih ljudi na društvenim mrežama koji mu prijete uz oružje.

Ove fotografije on je iskoristio kako bi još jednom iznio sporne tvrdnje po kojima je već duži period poznat u Nizozemskoj.

Vajlders je na X-u objavio fotografiju zastave Saudijske Arabije te je poručio kako je "islam laž".

- Ja se borim za istinu. Za slobodu i odvajanje crkve od države. Za prava žena i kršćana, ali i nevjernike. Za budućnost naše djece i sigurnost naših slobodnih nacija. Za naše vrijednosti, za slobodu – naveo je on.

On je ranije zasmetala i činjenica da je premijer Nizozemske Dik Šuf (Dick Schoof) razgovarao s kraljem Jordana.

- Nemojte uzimati ovog čovjeka za ozbiljno. Niko to ne radi. Uskoro će napustiti funkciju - poručio je.

