Poljska najavljuje da će imati jedinstven tenk na svijetu: "Potpisali smo neviđen sporazum"

Poljsko ministarstvo odbrane je potpisalo sporazum o nabavci 180 tenkova K2 iz Južne Koreje, a najavili su kako će, uz određene modifikacije, imati jedinstven tenk na svijetu.

Ugovor vrijedan približno šest milijardi dolara, pokriva ukupno 180 tenkova i 80 pratećih vozila, a uključuje i transfer tehnologije.

Poljska plaća ne samo za same tenkove, već i za "tehnološku misao" koja stoji iza ove moderne mašine. To će omogućiti izgradnju nove verzije tenka K2 prilagođene poljskim zahtjevima, što znači da će Poljska imati jedinstvenu verziju ovog vozila širom svijeta, a sporazum s Južnom Korejom opisan je kao neviđen.