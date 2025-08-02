Poljska najavljuje da će imati jedinstven tenk na svijetu: "Potpisali smo neviđen sporazum"

Poljsko ministarstvo odbrane je potpisalo sporazum o nabavci 180 tenkova K2 iz Južne Koreje, a najavili su kako će, uz određene modifikacije, imati jedinstven tenk na svijetu.
Ugovor vrijedan približno šest milijardi dolara, pokriva ukupno 180 tenkova i 80 pratećih vozila, a uključuje i transfer tehnologije.
Poljska plaća ne samo za same tenkove, već i za "tehnološku misao" koja stoji iza ove moderne mašine. To će omogućiti izgradnju nove verzije tenka K2 prilagođene poljskim zahtjevima, što znači da će Poljska imati jedinstvenu verziju ovog vozila širom svijeta, a sporazum s Južnom Korejom opisan je kao neviđen.
K2 Black Panther je jedan od najnovijih tenkova u aktivnoj službi, ušao je u upotrebu 2014. godine.
Njegovo primarno naoružanje je top kalibra 120 mm, čiji izduženi dizajn pruža povećanu preciznost i probijanje. Tenk također koristi automatski sistem punjenja topa, što mu daje veću brzinu paljbe od konkurencije.
Što se tiče poljske verzije K2PL, kako navode mediji u ovoj zemlji, ona će dobiti niz promjena i poboljšanja.
Ova verzija će se pohvaliti poboljšanim oklopom, aktivnim sistemom zaštite za uništavanje neprijateljskih raketa, bacača granata i dronova, kao i daljinski upravljanim borbenim modulom i sistemom za osmatranje od 360 stepeni koji povećava tzv. situacijsku svijest posade, omogućavajući im da brže reaguju na različite prijetnje.