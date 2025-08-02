Tramp za tri godine želi testirati protivraketni sistem Zlatna kupola

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u pripremi je da sprovede prvo testiranje protivraketnog odbrambenog sistema Zlatna kupola krajem 2028. godine što se poklapa sa sljedećim predsjedničkim izborima u Americi.

Prema tvrdnji zvaničnika iz Pentagona, Agencija za raketnu odbranu namjerava označiti testiranje kao FTI-X, što je skraćenica za "Integrirano testiranje leta".

Vježba bi kombinovala senzore i presretače Zlatne kupole u jedinstveni sistem sposoban za suprotstavljanje velikim raketnim prijetnjama. Trogodišnji vremenski okvir se smatra ambicioznim, s obzirom na decenije američkih istraživanja u presretanju balističkih raketa u svemiru.

Izazovi na samitu

General svemirskih snaga Majkl Guetlein (Michael), kojeg je Tramp u maju imenovao da vodi inicijativu, nedavno se osvrnuo na izazove na samitu svemirske industrije:

- Mislim da će pravi tehnički izazov biti izgradnja presretača u svemiru. Ta tehnologija postoji, vjerujem. Vjerujem da smo dokazali svaki element fizike, da je možemo natjerati da funkcionira. Ono što nismo dokazali je prije svega, mogu li to učiniti ekonomično, a drugo, mogu li to učiniti u velikim razmjerima? Možemo li izgraditi dovoljno satelita da se suočimo s prijetnjom? Možemo li dovoljno brzo proširiti industrijsku bazu da izgradimo te satelite - rekao je general Guetlein.

Radarski sistem

Neke od potrebnih tehnologija već se testiraju što je potvrdila izvršna direktorica korporacije Northrop Grumman, Keti Vorden (Kathy Warden).

Pentagon je prošlog mjeseca objavio da je MDA uspješno testirao radarski sistem dugog dometa kompanije Lockheed Martin na Aljasci, namijenjen praćenju balističkih raketa na velikim udaljenostima, uključujući i preko ruske i kineske teritorije. Očekuje se da će radar postati ključna komponenta sistema Golden Dome.