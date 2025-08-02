Tramp naredio premještaj "nuklearnih podmornica" prema ruskim granicama

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) naredio je raspoređivanje dvije podmornice prema ruskim granicama, bez preciziranja o kojim klasama se tačno radi, prenosi Reuters.

Međutim, s obzirom na raspoložive kapacitete američke mornarice, analitičari pretpostavljaju da je riječ o strateškim podmornicama klase Ohio, koje su ključne za nuklearno odvraćanje Sjedinjenih Američkih Država.

Politička poruka

Podmornice klase Ohio mogu nositi do 24 interkontinentalne balističke rakete tipa Trident II D5, a svaka raketa može sadržavati više bojevih glava.

Ipak, prema sporazumu Novi START, broj bojevih glava je ograničen, pa tako po važećim pravilima svaka podmornica nosi 4-5 bojevih glava po raketi, odnosno ukupno oko 96.

U istom kontekstu treba spomenuti i dvije druge ključne klase američkih podmornica.

Klasa Virginia, napadne nuklearne podmornice, koje ne nose strateško oružje, već su specijalizirane za ofanzivne misije i lov na druge podmornice.

Klasa Los Angeles starija generacija napadnih podmornica, koje koriste krstareće rakete, ali ne nose balističke projektile s nuklearnim bojevim glavama.

Strateške podmornice klase Ohio su stalno raspoređene po utvrđenim zonama djelovanja i, prema izjavama vojnih stručnjaka za Reuters, “ne moraju biti fizički pomjerene da bi bile u pripravnosti”. Trampov potez stoga mnogi tumače kao političku poruku, a ne konkretnu vojnu operaciju.

Prijeteće poruke

U kontekstu Trampove izjave da je "naredio pozicioniranje podmornica u odgovarajuće regione“, stručnjaci naglašavaju da su sve američke nuklearne podmornice već dio jasno definisanih operativnih zona. Kod strateških plovila posebno se vodi računa o tome da se ne ulazi u teritorijalne vode protivnika, kako bi se izbjegao direktan incident.

Cijela situacija eskalirala je nakon što je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev javno uputio niz prijetećih poruka, aludirajući na takozvani sovjetski sistem automatskog nuklearnog odgovora „Dead Hand“. Trump je na to reagovao upozorenjem da riječi imaju posljedice i istakao da se mora odgovoriti na svaki znak prijetnje.

Analitičari u Guardianu i AP-u navode da Trampov potez treba tumačiti kao upozorenje Moskvi, ali da realno stanje u rasporedu nuklearnih snaga SAD-a ostaje nepromijenjeno.