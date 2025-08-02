Naslovnica TIME magazina donosi fotografiju koja će uzdrmati svijet: Nesretne žene i djeca umiru od gladi u Gazi

Naslovnica najnovijeg izdanja TIME magazina veoma je potresna, a fotografija prikazuje nesretni narod u Gazi – izgladnjele žene i djecu koji s praznim posudama u rukama stoje u redu za obrok.

U njihovim očima i na njihovim licima vidi se tuga, umor i iscrpljenost.

U naslovu naslovnice jednostavno stoji: "Tragedija Gaze", dok ispod slike TIME poručuje: "Kada djeca gladuju, neprijatelj je glad." Ova snažna izjava sažima poruku koja dolazi iz srca reportaže – sukobi, geopolitički interesi i ideologije blijede pred prizorima masovne gladi.

Simbol razapetosti

U opsežnoj analizi TIME podsjeća se da je pojas Gaze oduvijek bio simbol razapetosti palestinskog naroda. Nastao kao utočište za izbjeglice nakon rata 1948. godine, Gaza je postala dom za više od dva miliona ljudi čija sudbina nikada nije konačno određena.

Decenijama se sukobi odvijaju u istom cikličnom obrascu: rakete iz Gaze, izraelski zračni udari, hiljade mrtvih civila, pa privremeni mir. No, u ratu koji je započeo 7. oktobra 2023. godine, desilo se nešto drugačije – infrastruktura za preživljavanje, ne samo za rat, već i za glad, potpuno je srušena.

Nakon oktobarskog napada, vojska Izraela je uništila ne samo vojne ciljeve već i škole, bolnice i skladišta pomoći – glavne stubove opstanka civilnog stanovništva koje je godinama živjelo pod UN-ovim kišobranom, posebno agencijom UNRWA. TIME ističe izjavu direktora UNRWA-e Philippea Lazzarinija: "Izraelci su dobili državu. Palestinci su dobili UNRWA-u".

Obustava pomoći

Nakon optužbi da je nekolicina UNRWA-inih radnika učestvovala u Hamasovim napadima, Izrael je u januaru 2024. prekinuo odnose s ovom organizacijom. U martu je obustavljena i kompletna međunarodna pomoć. Uslijedila je humanitarna katastrofa – u martu i aprilu nijedan kamion s hranom nije ušao u Gazu.

Prema procjenama IPC-a (Integrated Food Security Phase Classification), koji okuplja najrelevantnije humanitarne agencije u svijetu, Gaza se sada suočava sa "najgorim scenarijem gladi". Hiljade djece već pokazuju znakove teške neuhranjenosti, a smrtnost raste iz dana u dan.

Predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump), suočen s televizijskim slikama izgladnjele djece, rekao je da je to stvarna glad i da se ne može glumiti.

Ova izjava izazvala je val reakcija, ali konkretne međunarodne akcije još uvijek nedostaju.

TIME naglašava da glad ne može biti poražena na ratištu. Potrebna je hitna mobilizacija svjetske zajednice: isporuka visokokalorične hrane, otvaranje terapeutsko-nutricionističkih centara, osiguranje čiste vode i sanitacije, i – što je najvažnije – povratak osnovne humanitarne infrastrukture koja je postojala još prije dvije godine.

Ali, ključ je u rukama Izraela. Kako TIME podsjeća, ista država koja je uspjela da proizvede hranu u pustinji korištenjem kap po kap navodnjavanja, sada mora odlučiti – hoće li dopustiti da djeca umiru od gladi, ili će omogućiti da humanost prevlada nad vojnom logikom.