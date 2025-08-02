Sedam ljudi umrlo od gladi u Gazi, ukupno 169 mrtvih

Još sedam Palestinaca, uključujući jedno dijete, umrlo je od gladi i pothranjenosti u Pojasu Gaze u subotu, saopćeno je iz Ministarstva zdravstva u opkoljenoj enklavi.

Nove smrti, zabilježene u posljednja 24 sata, povećale su ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. na 169, uključujući 93 djece, navodi se u saopćenju ministarstva, prenosi Anadolija.

Humanitarna kriza

Ministarstvo je upozorilo da se humanitarna kriza u Gazi nastavlja pogoršavati dok izraelska blokada, koja traje već 18 godina, sprečava ulazak dovoljne količine hrane i medicinskih potrepština.

- Situacija se brzo pogoršava - navelo je ministarstvo, ponovivši pozive međunarodnoj zajednici i humanitarnim organizacijama da odmah intervenišu kako bi se okončala patnja i dostavila hitna pomoć.

Zatvoreni granični prijelazi

Od 2. marta izraelske vlasti potpuno su zatvorile sve granične prijelaze, pojačavajući uvjete nalik gladi širom enklave.