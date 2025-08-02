Ljudi ne vjeruju da je Melanija Tramp napisala memoare: "Nema emocija, ovo je umjetna inteligencija!"

Kada je Melanija Tramp prošle godine objavila svoje memoare, rijetki su očekivali da će izazvati toliku pažnju – posebno zbog jedne neobične odluke: umjesto da sama pročita audio-verziju, knjigu je ispričala umjetna inteligencija koristeći njen digitalno rekonstruisan glas.

– Neka budućnost izdavaštva počne. Ponosna sam što vam predstavljam Melania – The AI Audiobook, u potpunosti ispričanu mojim glasom, stvorenim umjetnom inteligencijom - poručila je tada.

Međutim, pažnja se ubrzo preusmjerila s tehnologije na sadržaj memoara.

Ljudi sumnjičavi

Na forumima poput Reddita pojavile su se spekulacije da možda ne samo glas, već i sam tekst dolazi iz AI-a. Iako za to nema konkretnih dokaza, korisnici su bili skeptični.

– Zvuči kao da je njezin ghostwriter koristio ChatGPT kao asistenta – napisao je jedan komentator. "Ima onaj robotski ton, s previše velikih riječi i bez emocije" dodao je drugi.

Mnogi su zaključili da knjiga "miriše na AI", tvrdeći da se svejedno prodaje zbog imena, a ne zbog sadržaja.

Meta satire

Američki komičar Džordan Kleper već je u oktobru ismijao Melanijine memoare, čitajući navodni odlomak koji opisuje trenutak nakon Trampove pobjede 2016:

– Čestitam. Kakav uspjeh. Toliko drugih ljudi, a ti si pobijedio. Ti si predsjednik Sjedinjenih Američkih Država – navodno je rekla Melanija, na što joj je Tramp odgovorio: – A ti si prva dama. Sretno.

– Moram obrisati suzu. Dirljivo. Nema šanse da je ovo pisao ChatGPT – sarkastično je zaključio Kleper, aludirajući na odsustvo bilo kakve emocije u tekstu.

AI "tragovi" u tekstu

Melanija nije jedina javna ličnost koju se povezuje s upotrebom AI-a. Otkako su alati poput ChatGPT-a postali lako dostupni, sumnje se sve češće javljaju. Jedan od bizarnih "detektora" AI teksta? Upotreba crtica u rečenicama.

– Ako koristiš previše crtica, ljudi misle da si robot – navodi se u jednom komentaru.