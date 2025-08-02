Šok u Kolumbiji: Bivši porno glumac imenovan za ministra za ravnopravnost

Novi ministar za ravnopravnost će biti bivši porno glumac i LGBT aktivista Huan Karlos Florijan (Juan Carlos Florian). Vijest je potvrdio vladin izvor za agenciju AFP, a imenovanje je već izazvalo lavinu reakcija u konzervativnim i katoličkim krugovima.

Florian, koji ne krije svoju prošlost seksualnog radnika i producenta gej pornografije, danas se predstavlja kao borac za prava marginaliziranih grupa.

Na čelo ministarstva dolazi sa zadatkom da unaprijedi pristup socijalnim programima za najranjivije slojeve društva.

Zanimljivo je da Florian nije novajlija u politici, već je radio u državnim institucijama, kao i u nekoliko međunarodnih organizacija.

Podsjetimo, u mandatu predsjednika Gustava Petra već je promijenjeno više od 50 ministara, što govori o turbulentnoj političkoj sceni u ovoj latinoameričkoj zemlji.



