Tramp smijenio šeficu Zavoda za statistiku nakon loših podataka o zaposlenosti: "Falsifikovala da bi pomogla Kamali"

Revidirane brojke za maj i juni pokazuju znatno smanjenje prethodnih procjena

2.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) smijenio je visoku zvaničnicu savezne vlade zaduženu za statistiku rada, Eriku Mekentarf (Erika McEntarfer), samo nekoliko sati nakon što su objavljeni podaci koji pokazuju značajno usporavanje rasta zaposlenosti ovog ljeta, prenosi The Guardian, pozivajući se na New York Times.

Tramp je optužio Mekentarf, komesarku Zavoda za statistiku rada (BLS), da je falsifikovala podatke kako bi pomogla demokratskoj kandidatkinji Kamali Haris (Kamala Harris) uoči prošlogodišnjih izbora.

- Današnje brojke o zaposlenju su namještene da bi republikanci i ja ispali loši - napisao je Tramp na mreži Truth Social, ne nudeći dokaze. Istakao je da ekonomija cvjeta pod njegovim vodstvom.

Podaci drugačiji

Zvanične brojke objavljene u petak govore suprotno.

U julu je otvoreno samo 73.000 novih radnih mjesta, znatno ispod očekivanja.

Revidirane brojke za maj i juni pokazuju znatno smanjenje prethodnih procjena.

- Potrebne su nam tačne brojke. Naredio sam timu da otpusti ovu političku imenovanu osobu iz Bajdenove (Biden) administracije – odmah. Bit će zamijenjena kompetentnijom i kvalifikovanijom osobom- dodao je Tramp.

Oštre reakcije

Zavod za statistiku rada potvrdio je da je Mekentarf smijenjena, a njeno mjesto privremeno preuzima zamjenik Vilijam Vjatrouski (William Wiatrowski).

Lili Roberts (Lily Roberts) iz Centra za američki progres poručila je:

- Tramp otpušta glasnika jer ne voli istinu. Politizacija podataka uništava povjerenje i šteti ekonomiji.

Pol Šreder (Paul Schroeder), direktor Vijeća profesionalnih udruženja za statistiku, upozorio je da ovo narušava integritet podataka i politizira statistiku koja mora ostati nezavisna.

Ko je Erika Mekentraf

Erika Mekentarf je cijenjena ekonomistica i državna službenica koja je radila pod administracijama Džordža Buša (George W. Bush), Baraka Obame (Barack Obama), Donalda Trampa (Donald Trump) i Džoa Bajdena (Joe Biden).

Imenovana je 2024. uz široku podršku — potvrđena je u Senatu sa 86 glasova za i samo 8 protiv.

Smjena Erike Mekentarf izazvala je val zabrinutosti u stručnoj javnosti. Mnogi upozoravaju da se ovim ugrožava nezavisnost federalnih institucija i otvara prostor za manipulaciju podacima. Akademska i novinarska zajednica u SAD-u ovo vidi kao opasni presedan zamjena činjenica političkom lojalnošću.

