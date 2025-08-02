Nakon što je Tramp najavio raspoređivanje podmornica kod Rusije: Evo kakvim "ratnim zvijerima" SAD raspolaže

Iako je globalna javnost već navikla na dramatične izjave i poteze američkog predsjednika Donalda Trampa, njegova odluka da, zbog nesuglasica s Dmitrijem Medvedevom, rasporedi dvije nuklearne podmornice predstavlja dosad najopasniji korak Bijele kuće. Tramp je izjavio da je rasporedio “dvije nuklearne podmornice u odgovarajuće regije”, ali nije precizirao o kojim se tačno klasama podmornica radi.

Važno je napomenuti da je svih 71 podmornica američke ratne mornarice zapravo na nuklearni pogon, ali to ne znači da sve nose nuklearno oružje. Za razliku od većine drugih zemalja koje koriste i dizelsko-električne podmornice, Sjedinjene Američke Države su još u doba Hladnog rata odlučile u potpunosti prijeći na nuklearni pogon, što im osigurava veću autonomiju i operativnu slobodu.

Tri tipa

Američka mornarica koristi tri osnovna tipa nuklearnih podmornica, svaku sa specifičnom funkcijom. Prva kategorija su strateške nuklearne podmornice klase Ohio, koje čine osnovu američkog nuklearnog odvraćanja jer su opremljene balističkim raketama Trident II D5. Ukupno ih ima 18.

Drugu grupu čine napadne nuklearne podmornice – klase Virginia i Los Angeles – čija je glavna funkcija presretanje i uništavanje drugih podmornica, iako su i one sposobne lansirati krstareće rakete.

Treći tip su nuklearne podmornice s krstarećim raketama, a riječ je o četiri podmornice iz klase Ohio, koje su prepravljene u skladu sa sporazumom Novi START i sada nose do 154 krstareće rakete Tomahawk. Jedna takva podmornica korištena je tokom napada na Iran – tada je u prosjeku oko 50 raketa bilo opremljeno nuklearnim bojevim glavama, jer i Tomahawk rakete mogu poslužiti kao nosači nuklearnog oružja.

U kontekstu Trampove izjave, najveću zabrinutost izaziva mogućnost da je riječ o raspoređivanju strateških podmornica klase Ohio. Te podmornice važe za najtajanstveniji segment američke mornarice, s mogućnošću da neovisno djeluju i do 90 dana. Svaka može nositi do 24 balističke rakete Trident II D5, a svaka od njih do osam nezavisno navođenih nuklearnih bojevih glava, što ukupno daje potencijal od 192 bojeve glave po podmornici. Te bojeve glave – tipa W76 i W88 – imaju snagu od 100 do 475 kilotona, pa su i do 30 puta jače od bombe bačene na Hirošimu.

Novi START

Ipak, sporazum Novi START koji su potpisali Barack Obama i tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, ograničava broj bojevih glava i raketa po podmornici. Tako danas svaka podmornica klase Ohio nosi najviše 20 raketa, s po 4–5 bojevih glava – što znači da je stvarni broj bojevih glava po podmornici ograničen na oko 96.

Posebno zanimljiv detalj u ovoj situaciji je što je upravo Medvedev, s kojim se Tramp trenutno verbalno sukobljava, bio potpisnik sporazuma koji danas ograničava količinu oružja na tim podmornicama. Osim toga, sve nuklearne podmornice imaju unaprijed određene zone djelovanja, a strateške podmornice se posebno drže podalje od teritorijalnih voda kako bi se izbjegli incidenti i eventualna eskalacija sukoba.