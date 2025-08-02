Hamas: Nećemo odustati od oružja dok se ne uspostavi nezavisna palestinska država s Jeruzalemom kao glavnim gradom

Palestinski pokret Hamas saopćio je u subotu da neće odustati od oružja osim ako se ne uspostavi nezavisna i potpuno suverena palestinska država.

Izjava je uslijedila nakon izvještaja izraelskog lista "Haaretz", koji se poziva na snimak pripisan američkom izaslaniku za Bliski istok Stivu Vitkofu, u kojem se čuje: "Hamas je rekao da je spreman na demilitarizaciju."

- Također smo veoma, veoma blizu rješenja za okončanje ovog rata - Vitkof je navodno rekao, piše "Haaretz".

Nacionalna prava

- Komentirajući navode pojedinih medija koji citiraju američkog izaslanika Stiva Vitkofa da je pokret izrazio spremnost na razoružanje, ponavljamo da su otpor i njegovo oružje nacionalno i legitimno pravo sve dok okupacija traje, pravo priznato međunarodnim zakonima i konvencijama - navodi Hamas u saopćenju objavljenom na Telegramu.

Grupa je dodala da se tog prava ne može odreći osim uz potpuno ostvarenje nacionalnih prava, prije svega uspostave nezavisne, potpuno suverene palestinske države s Jeruzalemom kao glavnim gradom.

Vitkof se u subotu u Tel Avivu sastao s porodicama izraelskih talaca, dok su se stotine ljudi okupile tražeći sporazum o prekidu vatre kojim bi se oslobodili zatočenici iz Pojasa Gaze, izvijestio je "Haaretz".

Njegova treća posjeta Trgu talaca od početka rata, uslijedila je ubrzo nakon što su palestinske grupe Hamas i Islamski džihad objavile snimke dvojice izgladnjelih izraelskih zarobljenika Evjatara Davida i Roma Braslavskog, što je izazvalo novi val ogorčenja.

Propagandni trik

U petak je Vitkof posjetio centar za pomoć na jugu Gaze kojim upravlja kontroverzna Fondacija za humanitarnu pomoć Gaze (GHF).

Rekao je da je cilj posjete pružiti američkom predsjedniku Donaldu Trampu jasno razumijevanje humanitarne situacije i pomoći u izradi plana za dostavu hrane i medicinske pomoći stanovnicima Gaze.

Posjeta se dešava usred sve veće kritike koordinacije SAD-a i Izraela u Gazi, posebno u vezi s modelom distribucije te grupe, za koji Palestinci kažu da služi kao alat za raseljavanje pod izgovorom humanitarne pomoći, ali i kao smrtonosna zamka za mnoge palestinske tražioce pomoći, pri čemu je od maja poginulo više od 1.300 ljudi dok su čekali na isporuku pomoći.

Hamas je u četvrtak posjetu osudio kao propagandni trik s ciljem skretanja pažnje s globalnog ogorčenja zbog onoga što su organizacije za ljudska prava i zvaničnici UN-a opisali kao izraelsku sistematsku kampanju izgladnjivanja.