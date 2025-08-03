Pokrenuta istraga protiv bivšeg specijalnog tužioca koji je istraživao Trampa

Federalni zvaničnici SAD pokrenuli su istragu protiv bivšeg specijalnog tužioca Džeka Smita (Jack Smith), koji je istraživao predsjedničkog kandidata Donalda Trampa (Trump) prije reizbora zbog navodnih nezakonitih političkih aktivnosti.

Nakon brojnih medijskih nagađanja kancelarija specijalnog tužioca, nezavisna federalna tužilačka služba, potvrdila je danas da vodi istragu protiv Smita, prenosi AP.

Džek Smit je imenovan u novembru 2022. godine za specijalnog tužioca zaduženog za istragu o Trampu od strane tadašnjeg državnog tužioca Merika Garlanda (Merrick Garland).

Međutim Tramp i njegovi republikanski saveznici, uključujući senatora Toma Kotona (Coton), optužili su bez dokaza Smita za kršenje Zakona o političkim aktivnostima (Hatch Act), federalnog zakona koji zabranjuje određenim javnim zvaničnicima učešće u političkim aktivnostima.

Smit je uoči predsjedničkih izbora u novembru 2024. godine vodio dva federalna slučaja protiv republikanskog kandidata Donalda Trampa, ali nijedan od ovih slučajeva nije dospio do suda.

Smit je na kraju odustao od ovih slučajeva jer je Tramp reizabran, a prema dugogodišnjoj praksi ministarstvo pravde štiti predsjednika od krivičnog gonjenja.

Smit je nedugo potom podnio ostavku na mjesto specijalnog tužioca.