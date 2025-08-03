Bivši admiral Kraljevske mornarice ismijao Trampa: "Igra se riječima"

Brojne reakcije uslijedile su nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) najavio približavanje nuklearnih podmornica Rusiji. Među njima, reagovao je i penzionisani admiral Kraljevske mornarice Velike Britanije Kris Peri (Chris Parry).

On je govorio za Sky News, kojom prilikom je izjavio da se Tramp igra riječima te je u određenoj mjeri ismijao stavove američkog predsjednika.

- Premještanje nuklearnih podmornica bliže Rusiji potpuno je nebitno s obzirom na njihove mogućnosti. Činjenica da su se podmornice približile Rusiji je potpuno nebitna, nije bitno da li je udaljena 160 ili 6.500 kilometara – rekao je Peri.

Istaknuo je kako su takve vrste podmornica u patroli 365 dana u godini.

- Ove rakete prelaze hiljade kilometara, a područja njihove patrole su prilično određena, kao i njihovi ciljevi. Podmornice s balističkim raketama na nuklearni pogon u patroli 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Mnogo toga je retorik.a To je rat riječima, u suštini nema ničega – istakao je.

Analitičar Samjuel Ramani (Samuel) također je u intervjuu za ovaj britanski medij istaknuo kako ne vjeruje da Rusija želi dalje eskalirati situaciju.

- Ne mislim da će Rusi drastično eskalirati. Dmitrij Medvedev (Dmitry) bi mogao da se javi i vrati, ali to više odražava njegovu želju da se dodvorava ultranacionalistima - pojasnio je.