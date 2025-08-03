Sirijska vojska i Kurdi se optužuju za napad na sjeveru zemlje

Ministarstvo odbrane Sirije i Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima međusobno su se optužili u subotu za napad na sjeverni grad Manbij, što je zasjenilo historijski sporazum o integraciji koji su potpisali u martu.

Kako navode iz Ministarstva, SDF je izveo raketni napad na jedan od položaja vojske u okolici grada, pri čemu je povrijeđeno četvero vojnika i troje civila, prema državnoj novinskoj agenciji SANA.

Neopravdan napad

Ministarstvo je napad opisalo kao neodgovoran i neopravdan. SDF, koji podupiru Sjedinjene Države, u saopćenju je rekao da odgovara na "ničim izazvan topnički napad na civilna područja s preko 10 topničkih granata" koji su izvele skupine koje djeluju u sklopu redova sirijske vlade. Saopćenje nije spominjalo žrtve.

SDF je u martu potpisao s vladom u Damasku, sporazum o pridruživanju sirijskim državnim institucijama.

Svrha sporazuma bila je ujediniti zemlju nakon 14 godina ratovanja i pripremiti put za to da se snage predvođene Kurdima, koje drže četvrtinu sirijskoj teritorija, zajedno s kurdskim upravnim tijelima spoje s Damaskom.

Međutim, sporazum nije tačno naveo kako će se SDF integrirati u sirijske oružane snage. SDF je ranije kazao da se njegovi vojnici moraju pridružiti kao cjelina dok Damask želi da to učine pojedinačno.

Pridržavanje sporazuma

Izvor iz turskog ministarstva odbrane je prošlog mjeseca rekao da SDF mora dokazati da se pridržava sporazuma sa sirijskom vladom.

Ankara SDF smatra produžetkom zabranjene Radničke stranke Kurdistana (PKK).

- Premda ponovo potvrđujemo našu predanost poštivanju trenutačnih sporazuma o deeskalaciji, pozivamo odgovarajuće vlasti u sirijskoj vladi da preuzmu odgovornost i nedisciplinirane skupine dovedu pod svoju kontrolu - kazao je SDF u svom saopćenju.