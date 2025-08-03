Video / Odjekivale eksplozije u nuklearnoj elektrani Zaporožje, granatirana postrojenja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je saopćenje u kojem navodi da je njen tim u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje (ZNPP) čuo eksplozije i vidio dim koji dolazi iz obližnje lokacije tokom jučerašnjeg dana.
Kako su naveli, jedan od pomoćnih objekata nuklearne elektrane je napadnut.
Također, u saopćenju piše da je postrojenje pogođeno granatiranjem i napadima dronovima što se poklopilo s vremenom kada je tim čuo obližnje vojne aktivnosti.
Pomoćni objekt se nalazi 1.200 metara od nuklearne elektrane, a tim IAEA-a je poslijepodne još uvijek mogao vidjeti dim iz tog smjera.
Incident je najnoviji u nizu događaja u posljednjih nekoliko sedmica i mjeseci koji naglašavaju rizike za nuklearnu sigurnost usred vojnog sukoba u ZNPP-u, ističe se u saopćenju.
U međuvremenu, čini se da Rusija gradi dalekovode i na okupiranom jugu Ukrajine, što je potez koji bi mogao povezati elektranu Zaporožje s ruskom energetskom mrežom, izvijestio je New York Times 27. maja, pozivajući se na novi izvještaj Greenpeacea.