Video / Odjekivale eksplozije u nuklearnoj elektrani Zaporožje, granatirana postrojenja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je saopćenje u kojem navodi da je njen tim u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje (ZNPP) čuo eksplozije i vidio dim koji dolazi iz obližnje lokacije tokom jučerašnjeg dana.

Kako su naveli, jedan od pomoćnih objekata nuklearne elektrane je napadnut.

Također, u saopćenju piše da je postrojenje pogođeno granatiranjem i napadima dronovima što se poklopilo s vremenom kada je tim čuo obližnje vojne aktivnosti.