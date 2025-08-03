NAPAD DRONOVIMA

Video / Odjekivale eksplozije u nuklearnoj elektrani Zaporožje, granatirana postrojenja

Kako su naveli, jedan od pomoćnih objekata nuklearne elektrane je napadnut

Napad na nuklearnu elektranu. Platforma X

A. O.

3.8.2025

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je saopćenje u kojem navodi da je njen tim u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje (ZNPP) čuo eksplozije i vidio dim koji dolazi iz obližnje lokacije tokom jučerašnjeg dana.

Kako su naveli, jedan od pomoćnih objekata nuklearne elektrane je napadnut.

Također, u saopćenju piše da je postrojenje pogođeno granatiranjem i napadima dronovima što se poklopilo s vremenom kada je tim čuo obližnje vojne aktivnosti.

Pomoćni objekt se nalazi 1.200 metara od nuklearne elektrane, a tim IAEA-a je poslijepodne još uvijek mogao vidjeti dim iz tog smjera.

Incident je najnoviji u nizu događaja u posljednjih nekoliko sedmica i mjeseci koji naglašavaju rizike za nuklearnu sigurnost usred vojnog sukoba u ZNPP-u, ističe se u saopćenju.

U međuvremenu, čini se da Rusija gradi dalekovode i na okupiranom jugu Ukrajine, što je potez koji bi mogao povezati elektranu Zaporožje s ruskom energetskom mrežom, izvijestio je New York Times 27. maja, pozivajući se na novi izvještaj Greenpeacea.

