Velika Britanija osudila izraelsku pucnjavu na civile u Gazi: Groteskno i bolesno

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dejvi Lemi (David Lammy) nazvao je izraelsku pucnjavu na civile koji su čekali humanitarnu pomoć u Gazi grotesknom i bolesnom, pozvavši na punu odgovornost izraelske strane za taj čin.

U intervjuu za "The Guardian", ministar je izrazio sve veću frustraciju zbog humanitarne katastrofe u Gazi i naglasio da je situacija očajna za ljude na terenu, očajna za taoce u Gazi, dodavši da je svijet očajan za prekidom vatre i krajem patnje.

Lemi je rekao da 100 posto želi posjetiti Gazu čim mu se to omogući. Na pitanje da li namjerava lično otići na lice mjesta, odgovorio je: "Apsolutno. Sto posto."

Priznavanje Palestine kao nezavisne

Govoreći o planovima britanske vlade da prizna Palestinu kao nezavisnu državu, naglasio je da je to karta koja se može odigrati samo jednom.

Na pitanje da li ga je lično pogodio rat u Gazi, Lemij je odgovorio:

- Bilo je mnogo dana duboke frustracije i tuge."

Osjetio tugu

Iako nije zaplakao, kako kaže, jer ne zna kad je posljednji put plakao, vjerovatno kada mu je umrla majka, priznao je da je tokom prošle godine više puta osjetio duboku tugu.

Izrael od 7. oktobra 2023. vodi brutalnu ofanzivu na Gazu, ignorišući međunarodne pozive za prekid vatre. U tom periodu, prema palestinskim izvorima, ubijeno je više od 60.000 Palestinaca.

Neprestano bombardovanje, blokada i otežana distribucija pomoći razorili su pojas Gaze, uništili zdravstveni sistem i izazvali smrt od gladi.