Video / Snijeg pao tamo gdje se niko nije nadao: Nastao kolaps u saobraćaju

A. O.

3.8.2025

Kolaps u saobraćaju izazvao je snijeg koji je pao u nekoliko gradova u istočnoj Australiji. Ovo je inače najdeblji sloj snijega koji je napadao u posljednjih nekoliko decenija na ovom području.

Državna služba za vanredne situacije Novog Južnog Velsa je saopćila da se očekuje da će za vikend pasti oko pola metra snijega u nekim oblastima, dok se u drugima očekuje više od deset centimetara kiše.

U dijelovima sjeverozapadnog regiona Nove Engleske pao je najveći snijeg u posljednjih 20 godina, izvjestio je državni emiter ABC, dok je Sidnej Morning Herald javio da je u jednom području susjedne savezne države Kvinslend pao prvi snijeg u posljednjih deset godina, prenosi danas Reuters.

Služba za vanredne situacije saopćila je da je reagovala na više od 1.455 incidenata i da je više od 100 vozila ostalo zarobljeno zbog snijega, kao i da su oluje oštetile zgrade i da je izdato nekoliko upozorenja na poplave.

Noć je bez struje provelo desetine hiljada potrošača, a policija u Novom Južnom Velsu, najnaseljenijoj državi Australije, saopćila je da se tokom protekle noći automobil zaglavio u poplavnoj vodi, i da je nestala žena u dvadesetim godinama, za kojom se traga.

