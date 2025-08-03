Video / Snijeg pao tamo gdje se niko nije nadao: Nastao kolaps u saobraćaju

Kolaps u saobraćaju izazvao je snijeg koji je pao u nekoliko gradova u istočnoj Australiji. Ovo je inače najdeblji sloj snijega koji je napadao u posljednjih nekoliko decenija na ovom području.

Državna služba za vanredne situacije Novog Južnog Velsa je saopćila da se očekuje da će za vikend pasti oko pola metra snijega u nekim oblastima, dok se u drugima očekuje više od deset centimetara kiše.

U dijelovima sjeverozapadnog regiona Nove Engleske pao je najveći snijeg u posljednjih 20 godina, izvjestio je državni emiter ABC, dok je Sidnej Morning Herald javio da je u jednom području susjedne savezne države Kvinslend pao prvi snijeg u posljednjih deset godina, prenosi danas Reuters.