Uzbuna na plažama Francuske: Otrovna portugalska krstarica zatvorila popularna ljetovališta

Više popularnih plaža na jugozapadu Francuske zatvoreno je za kupače zbog pojave opasnog morskog organizma, portugalske krstarice (Physalia physalis), otrovnog stvorenja koje liči na meduzu, ali je genetski bliže kolonijalnim životinjama poput koralja.

Plava boja

Kako prenosi Euronews, portugalska krstarica pojavila se duž atlantske obale i izazvala hitno zatvaranje plaža u Bjaricu, Angletu, Bidartu i Seinjosu. Njeno tijelo je prepoznatljivo po plovnom mjehuru ispunjenom zrakom, a karakteriše je upečatljiva plava boja.

- Krstarica je izuzetno opasna i može izazvati ozbiljne reakcije kože, povraćanje i probleme s disanjem - upozorile su lokalne bolnice i službe za hitne intervencije.

Ova tropska vrsta, iako inače obitava u toplim i suptropskim vodama, sve se češće pojavljuje i u Atlantiku, što stručnjaci povezuju s globalnim zagrijavanjem i promjenama temperature mora.

Ljekari upozoravaju da portugalska krstarica može biti opasna i nakon što ugine, jer njeni pipci zadržavaju otrovne ćelije. U slučaju uboda, savjetuje se izbjegavanje ispiranja slatkom vodom ili trljanja kože peskom, jer to može pogoršati reakciju.

Pravilno reagovanje

U objavi prefekture Landes na Facebooku ističe se važnost pravilnog reagovanja:

- Ova životinja jeste fascinantna za posmatranje, ali kontakt s njom mora se izbjeći. I dalje je otrovna čak i kada izgleda beživotno.

Podsjećanja radi, portugalska krstarica je zabilježena i 2018. godine u blizini italijanske obale, ali ovog ljeta njeno prisustvo duž francuske rivijere izaziva posebnu zabrinutost zbog povećanog broja turista i kupača.