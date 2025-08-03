Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIRODNE OPASNOSTI

Uzbuna na plažama Francuske: Otrovna portugalska krstarica zatvorila popularna ljetovališta

Opasno morsko stvorenje iz tropskih krajeva pojavilo se kod Bjarica, stručnjaci upozoravaju da može izazvati jake reakcije, pa čak i utapanje

Ne dirajte je ni kada je mrtva. Društvene mreže

A. H. K.

3.8.2025

Više popularnih plaža na jugozapadu Francuske zatvoreno je za kupače zbog pojave opasnog morskog organizma, portugalske krstarice (Physalia physalis), otrovnog stvorenja koje liči na meduzu, ali je genetski bliže kolonijalnim životinjama poput koralja.

Plava boja 

Kako prenosi Euronews, portugalska krstarica pojavila se duž atlantske obale i izazvala hitno zatvaranje plaža u Bjaricu, Angletu, Bidartu i Seinjosu. Njeno tijelo je prepoznatljivo po plovnom mjehuru ispunjenom zrakom, a karakteriše je upečatljiva plava boja.

- Krstarica je izuzetno opasna i može izazvati ozbiljne reakcije kože, povraćanje i probleme s disanjem - upozorile su lokalne bolnice i službe za hitne intervencije.

Ova tropska vrsta, iako inače obitava u toplim i suptropskim vodama, sve se češće pojavljuje i u Atlantiku, što stručnjaci povezuju s globalnim zagrijavanjem i promjenama temperature mora.

Ljekari upozoravaju da portugalska krstarica može biti opasna i nakon što ugine, jer njeni pipci zadržavaju otrovne ćelije. U slučaju uboda, savjetuje se izbjegavanje ispiranja slatkom vodom ili trljanja kože peskom, jer to može pogoršati reakciju.

Pravilno reagovanje

U objavi prefekture Landes na Facebooku ističe se važnost pravilnog reagovanja:

- Ova životinja jeste fascinantna za posmatranje, ali kontakt s njom mora se izbjeći. I dalje je otrovna čak i kada izgleda beživotno.

Podsjećanja radi, portugalska krstarica je zabilježena i 2018. godine u blizini italijanske obale, ali ovog ljeta njeno prisustvo duž francuske rivijere izaziva posebnu zabrinutost zbog povećanog broja turista i kupača.

# PLAŽA
# FRANCUSKA
# PORTUGALSKA KRSTARICA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.