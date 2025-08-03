Američki izaslanik s izraelskim porodicama talaca: Radimo na planu koji bi okončao rat u Gazi

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za Bliski istok, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), izjavio je da SAD zajedno s Izraelom radi na planu koji bi, prema njegovim riječima, efektivno okončao rat u Gazi. Ovu poruku Vitkof je prenio porodicama izraelskih talaca koje drži Hamas, tokom sastanka održanog u Tel Avivu.

Fokus obnova Gaze

- Imamo veoma dobar plan na kojem radimo zajedno s izraelskom vladom i premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu), s fokusom na obnovu Gaze. To efektivno znači kraj rata - rekao je Vitkof, prenosi Reuters.

Pregovori između Hamasa i Izraela o primirju i oslobađanju talaca propali su prošle sedmice, a dogovor o šezdesetodnevnom prekidu vatre i oslobađanju polovine talaca završio je u ćorsokaku.

U subotu je Hamas objavio drugi video snimak izraelskog taoca Evjatara Davida (Evyatar David), vidno iscrpljenog i neuhranjenog, dok kopa rupu za koju tvrdi da je njegova grobnica. Njegov brat Ilaj (Ilay) na mitingu u Tel Avivu izjavio je:

- Na apsolutnoj su ivici smrti.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar (Gideon Sa’ar) osudio je zlostavljanje talaca, nazvavši to sistematskim sadizmom i namjernim izgladnjivanjem, pozivajući svjetsku zajednicu da ne ostane nijema.

Kako piše Reuters, Vitkof je obišao američku humanitarnu misiju u južnoj Gazi, pokušavajući osigurati dopremu pomoći. Prema navodima UN-a, desetine ljudi umrle su od neuhranjenosti, nakon što je Izrael skoro tri mjeseca blokirao isporuku osnovnih sredstava.

Neometan pristup pomoći

Ujedinjene nacije upozorile su da su dosadašnji napori, uključujući vazdušni desant hrane i ograničeno prekidanje vatre nedovoljni, te pozvale Izrael da omogući neometan kopneni pristup pomoći.

Rat u Gazi započeo je 7. oktobra 2023. godine, kada je Hamas ubio više od 1.200 ljudi i uzeo 251 taoca u napadu na južni Izrael, prema izraelskim podacima. Od tada je izraelska ofanziva rezultirala smrću više od 60.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti u Gazi.

Prema izraelskim izvorima, u Gazi se još uvijek nalazi 50 talaca, od kojih se samo 20 smatra živima.