U Poljsku prvi put sletio AWACS E-7: Avion iz Australije prati ruske ciljeve i pomaže Ukrajini

U Poljsku je prvi put sletio specijalizovani avion E-7A Wedgetail koji koristi NATO, a pripada Kraljevskom australskom ratnom zrakoplovstvu. Ovu informaciju potvrdio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz), navodeći da će avion učestvovati u nadzoru i komandovanju iz poljskog vazdušnog prostora i pružati podršku Ukrajini. - Avion E-7A prvi put će djelovati iz Poljske teritorije. Opremljen je naprednim MESA radarom i podržava operacije savezničke taktičke avijacije 24/7 - napisao je Kosinjak-Kamiš na Platformi X.

Letjelica je u Poljsku stigla iz Australije, a koristi se za rano upozoravanje, nadzor zračnog prostora i koordinaciju savezničkih operacija. Poljski ministar je istakao kako će ovaj avion pomoći i u operacijama koje se odnose na Ukrajinu. Radi se o tipu letjelice poznatom kao AWACS (rano upozoravanje i kontrola iz zraka), koji je sposoban da uoči neprijateljske avione, rakete i druge prijetnje u radijusu do 850 km.