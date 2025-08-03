U Poljsku prvi put sletio AWACS E-7: Avion iz Australije prati ruske ciljeve i pomaže Ukrajini

U Poljsku je prvi put sletio specijalizovani avion E-7A Wedgetail koji koristi NATO, a pripada Kraljevskom australskom ratnom zrakoplovstvu.
Ovu informaciju potvrdio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz), navodeći da će avion učestvovati u nadzoru i komandovanju iz poljskog vazdušnog prostora i pružati podršku Ukrajini.
- Avion E-7A prvi put će djelovati iz Poljske teritorije. Opremljen je naprednim MESA radarom i podržava operacije savezničke taktičke avijacije 24/7 - napisao je Kosinjak-Kamiš na Platformi X.
Letjelica je u Poljsku stigla iz Australije, a koristi se za rano upozoravanje, nadzor zračnog prostora i koordinaciju savezničkih operacija. Poljski ministar je istakao kako će ovaj avion pomoći i u operacijama koje se odnose na Ukrajinu.
Radi se o tipu letjelice poznatom kao AWACS (rano upozoravanje i kontrola iz zraka), koji je sposoban da uoči neprijateljske avione, rakete i druge prijetnje u radijusu do 850 km.
Avion može podržavati ukrajinske lovce, ukazivati na ciljeve, prikupljati podatke i pratiti kretanje ruskih snaga u oblastima poput Kalinjingrada, kao i na liniji fronta - navedeno je u zvaničnim informacijama.
Letjelica E-7A Wedgetail ušla je u upotrebu 2012. godine, bazirana je na modifikovanom modelu Boeinga 737, a poznata je po sposobnosti vođenja kompleksnih elektronskih operacija.
Avion će biti raspoređen na taktičku bazu u Lasku, gdje će u narednim sedmicama služiti kao ključna platforma za rano upozoravanje NATO saveznika i pružanje sigurnosne podrške Kijevu.
- Očekujemo da će ovaj avion imati presudnu ulogu u pružanju informacijske prednosti ukrajinskim snagama - naglašeno je u saopćenju.