Noćni teror nad Kijevom: Ruski raketni napad ubio 31 osobu, među njima i djeca

Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela razoran raketni napad na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, javlja britanski The Guardian.

Eksplozije su potresle grad nešto poslije ponoći, a vojna uprava Kijeva izvijestila je da je riječ o jednom od najsmrtonosnijih udara na glavni grad u 2025. godini.

Meta vojni objekti

U napadu je poginulo najmanje 31 osoba, među kojima je bilo i petero djece, dok je više od 150 ljudi povrijeđeno, navodi se u izvještaju. Građani su prijavili snažan prasak, a gradske službe bile su na terenu tokom cijele noći.

Napad dolazi svega nekoliko dana nakon prethodnog udara koji je također izazvao veliku ljudsku i materijalnu štetu, ostavljajući Kijev u šoku i strahu od nove eskalacije.

Kao odgovor na ruski napad, Ukrajina je potvrdila da je izvela niz preciznih dronskih udara duboko unutar ruske teritorije. Meta su bili vojni objekti, gasovod, te vojni aerodrom u jugozapadnom ruskom gradu Primorsko-Akhtarsk.

Prema podacima ruskih lokalnih vlasti, u ukrajinskim napadima poginule su tri osobe, dok su dvije ranjene. Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopštila je da su korišteni dugometni dronovi, lansirani u noći između petka i subote.

Teror nad civilima

I Moskva i Kijev negiraju da ciljano napadaju civilna područja, ali svakodnevni bilansi i slike s terena govore suprotno. The Guardian naglašava da su civilne žrtve sve češće, a da se ratna logika s obje strane širi i na urbane zone.

Ukrajina ističe da su njeni napadi usmjereni isključivo na vojnu infrastrukturu i ključne tačke ruskog ratnog aparata, dok napadi na Kijev predstavljaju, kako tvrde ukrajinske vlasti, neselektivan teror nad civilima.