Strašna slika iz tunela ispod Gaze: Hamas snimio taoca, precrtava datume i kopa sebi grob?

Jezivi snimak izazvao je gnjev u Izraelu i širom svijeta

Izgladnjeli izraelski vojnik. Screenshot

D. H.

3.8.2025

Hamas je prisilio izgladnjelog izraelskog taoca Еvjatara Davida da iskopa sopstveni grob u zastrašujućem propagandnom snimku, dok teroristička grupa i dalje opstruira pregovore o oslobađanju preostalih zarobljenika.

Prikazan tunel

Na skoro petominutnom snimku objavljenom u petak, 24-godišnji David prikazan je u tunelu čiji je plafon jedva viši od njega, kako precrtava datume na kalendaru i kopa grob.

"Nisam jeo već nekoliko dana zaredom", kaže David u snimku.

U jednom trenutku osoba iza kamere mu pruža konzervu graha.

"Ova konzerva je za dva dana", govori David.

"Cijela ova konzerva treba da mi potraje dva dana, da ne umrem. Ovo je grob za koji mislim da će u njemu da me sahrane. Vrijeme ističe."

Porodica Davida, koja je dozvolila objavljivanje snimka, izdala je saopštenje Forumu porodica talaca.

"Primorani smo da gledamo našeg voljenog sina i brata, Еvjatara Davida, kako ga Hamas namjerno i cinično izgladnjuje u tunelima Gaze: živa kost i koža, živ sahranjen.

Namjerno izgladnjivanje našeg sina kao dio propagandne kampanje je jedan od najstrašnijih činova koje je svijet vidio", naveli su.

Jezivi snimak izazvao je gnjev u Izraelu i širom svijeta.

"Teroristi Hamasa namjerno izgladnjuju naše taoce, snimajući ih na ciničan, ponižavajući i zlonamjeran način", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Naftali First, preživjela iz Holokausta, rekla je da je sa "teškim srcem" gledala snimke talaca, koji su je vratili decenijama unazad.

"Preživjela sam Aušvic i Buhenvald. Znam šta je glad izbliza. U logorima su nam davali porcije hljeba i vodnjikavu supu", rekla je. "Tolika je bila glad da bismo jeli i travu ako bismo je našli. Sjećam se poniženja, potpunog uništenja ljudskog dostojanstva. Znam taj strah, taj užas."

Američki kongresmeni su brutalni tretman Еvjatara Davida naveli kao podsetnik na varvarsku prirodu Hamasa i njegovu odgovornost za produžavanje krvavog sukoba u Gazi.

"Zastrašujući snimak Еvjatara Davida, izraelskog taoca u rukama Hamasa, jeziv je podsjetnik zašto Amerika mora da stoji uz Izrael i zahtjeva oslobađanje svih talaca", izjavio je kongresmen Don Bejkon iz Nebraske, koji se uskoro povlači iz politike.

"Ako bi Hamas oslobodio mučene taoce, rat bi bio okončan", dodao je.

"Teroristi Hamasa koje podržava Iran drže nevine ljude kao taoce, izgladnjuju ih već 666 dana", rekao je senator Rik Skot sa Floride o snimku.

"Samo pogledajte te slike, kidaju dušu. Svaki novi dan je rizik za njihov život. Ne smijemo stati dok se posljednji talac ne vrati kući i dok Hamas ne bude uništen."

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro nazvao je snimke "odvratnim" i "nepodnošljivim".

"Pakao kroz koji taoci prolaze mora da prestane", napisao je u subotu na mreži X.

Pojačan pritisak

Izrael se suočava s pojačanim međunarodnim pritiskom zbog situacije u Gazi, a neke zemlje, uključujući Kanadu, Veliku Britaniju i Francusku, razmatraju da već sljedećeg mjeseca priznaju palestinsku državu.

Međutim, visoki američki zvaničnici ponavljaju saveznicima da je Hamas taj koji blokira mir.

"Najbrži način da se humanitarna kriza u Gazi okonča jeste da Hamas kapitulira i oslobodi taoce", naglasio je predsjednik Donald Tramp na mreži Truth Social ranije ove nedjelje.

Vjeruje se da Hamas i dalje drži 20 talaca u životu i još 30 mrtvih. Uprkos tome, Izrael je dozvolio više humanitarne pomoći u ratom razoreni pojas, uključujući pomoć iz vazduha, taktičke pauze u ključnim zonama i otvaranje novih puteva za dotur pomoći.

Okrutni video s taocima drugi je po redu koji je Hamas objavio ove nedjelje.

U četvrtak se pojavio još jedan snimak, na kojem se vidi izraelski talac Rom Braslavski, bled i izmučen, kako plače tokom šestominutnog snimka.

Obojica su kidnapovani na muzičkom festivalu Nova tokom terorističkog napada 7. oktobra i među su preostalih 20 talaca za koje se vjeruje da su još uvijek živi.

"Na ivici su smrti", rekao je Davidov brat Ilaj u subotu, govoreći na engleskom pred hiljadama okupljenih u Tel Avivu na nedjeljnom protestu kojim se traži oslobađanje svih talaca i kraj rata.

Biti saučesnik

David je pozvao Trampa da obezbijedi oslobađanje talaca "po svaku cijenu".

"Šutjeti sada znači biti saučesnik u njihovoj sporoj, bolnoj smrti", rekao je.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je porodicama talaca na sastanku u Tel Avivu da nema novih informacija o pregovorima s Hamasom, prema izvještajima izraelskih medija.

"Razumijem vašu frustraciju. Ali situacija je komplikovana. Postoji mnogo razloga koje ne mogu da iznosim", rekao je.

Vitkof je dodao da je kraj rata "veoma blizu", prema saopštenju Foruma porodica talaca.

"Imamo plan da... sve vratimo kući."

Hamas je odbacio tvrdnje Vitkofa da je spreman na razoružanje, poručivši da se neće odreći oružja "dok god postoji okupacija" i dok ne bude uspostavljena potpuno suverena palestinska država.

