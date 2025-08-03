Više od milion mladih uzvikivalo "Viva il Papa": Lav XIV pozvao na vjeru, dijalog i solidarnost

Na polju Tor Vergata u predgrađu Rima, pred više od milion okupljenih mladih katolika iz cijelog svijeta, papa Lav XIV održao je svoju dosad najveću misu otkako je u maju izabran za nasljednika pape Franje.

Skoro tri mjeseca nakon stupanja na dužnost, papa Lav (Leo), prvi poglavar Katoličke crkve rođen u SAD-u, predvodio je centralni događaj sedmice posvećene Jubileju mladih.

Kako izvještava Reuters, okupljeni mladi ljudi, obučeni u šarene majice i sa zastavama svojih zemalja, glasno su skandirali “Viva il Papa!” dok se papa obraćao okupljenima:

- Dragi mlad, širite svoj entuzijazam i svjedočanstvo vjere svakome koga sretnete”, poručio je papa tokom propovijedi.

Blizu milion mladih stiglo je u Rim iz 146 zemalja, prema organizatorima, a Reuters navodi da je stvarni broj mnogo veći. Mnogi su noć proveli pod vedrim nebom čekajući papin dolazak.

- Nevjerovatno je vidjeti koliko je velika svjetska crkva i koliko nas je ovdje, svi gori od želje da vide papu- izjavila je za Reuters devetnaestogodišnja Rita Pindl (Piendl)iz Njemačke.