SNAGA VJERE

Više od milion mladih uzvikivalo "Viva il Papa": Lav XIV pozvao na vjeru, dijalog i solidarnost

Učesnici stigli iz više od 140 zemalja, neki i spavali pod vedrim nebom čekajući dolazak poglavara Katoličke crkve

Oko milion mladih stiglo je u Rim iz 146 zemalja. Društvene mreže

A. H. K.

3.8.2025

Na polju Tor Vergata u predgrađu Rima, pred više od milion okupljenih mladih katolika iz cijelog svijeta, papa Lav XIV održao je svoju dosad najveću misu otkako je u maju izabran za nasljednika pape Franje. 

Skoro tri mjeseca nakon stupanja na dužnost, papa Lav (Leo), prvi poglavar Katoličke crkve rođen u SAD-u, predvodio je centralni događaj sedmice posvećene Jubileju mladih.

Kako izvještava Reuters, okupljeni mladi ljudi, obučeni u šarene majice i sa zastavama svojih zemalja, glasno su skandirali “Viva il Papa!” dok se papa obraćao okupljenima:

- Dragi mlad, širite svoj entuzijazam i svjedočanstvo vjere svakome koga sretnete”, poručio je papa tokom propovijedi.

Blizu milion mladih stiglo je u Rim iz 146 zemalja, prema organizatorima, a Reuters navodi da je stvarni broj mnogo veći. Mnogi su noć proveli pod vedrim nebom čekajući papin dolazak.

- Nevjerovatno je vidjeti koliko je velika svjetska crkva i koliko nas je ovdje, svi gori od želje da vide papu- izjavila je za Reuters devetnaestogodišnja Rita Pindl (Piendl)iz Njemačke.

Misa i molitveno bdijenje održani su u okviru manifestacija u povodu Svetog jubileja Katoličke crkve, a papa Lav je tokom obraćanja poslao snažne poruke mira i nade.

- Moja braćo i sestre, vi ste znak da je drugačiji svijet moguć Svijet bratstva i prijateljstva, u kojem se sukobi ne rješavaju oružjem, već dijalogom.”

Reuters podsjeća i da Katolička crkva broji više od 1,4 milijarde vjernika, ali da se suočava s izazovima, posebno u Evropi gdje je prisutno „klizanje vjerničke privrženosti“ (sliding adherence). Upravo zbog toga, okupljanja mladih poput ovog u Rimu imaju dodatnu simboliku i važnost.

- Zaista želimo širiti nadu i ljubav prema svijetu i napraviti razliku nabolje. Mi smo uz mlade Gaze, mi smo uz mlade Ukrajine - poručio je papa Lav, prenosi Reuters.

