"Alfa i omega" El Salvadora odbrusio Zapadu: Problem smo jer se ponašamo suvereno

Predsjednik El Salvadora Najib (Nayib) Bukele oglasio se nakon brojnih kritika sa Zapada povodom ustavnih promjena kojima je omogućio neograničen reizbor za predsjednika.

Iako su mnogi, prvenstveno zapadni zvaničnici, ovaj potez ocijenili kao diktaturu, Bukele je rekao kako je stvarno potpuno drugačija.

"Devedeset posto razvijenih zemalja dozvoljava neograničen reizbor svog šefa vlade, i niko se ne ustručava. Međutim, kada mala, siromašna zemlja poput Salvadora pokuša učiniti isto, odjednom je to kraj demokratije. Naravno, požurit će da istaknu da 'parlamentarni sistem nije isto što i predsjednički', kao da ta tehnička detaljnost opravdava dvostruke standarde. Budimo iskreni, to je samo izgovor", rekao je.

Također, poručio je kako zna šta Zapad vidi kao glavni problem u kontekstu Salvadora.

"Jer čak i da se El Salvador proglasi parlamentarnom monarhijom s potpuno istim pravilima kao Velika Britanija, Španija ili Danska, oni to i dalje ne bi podržali. Zapravo, poludjeli bi ako bi se to dogodilo. Zašto? Zato što problem nije sistem, već činjenica da se siromašna zemlja usuđuje ponašati kao suverena. Ne trebaš raditi ono što oni rade. Trebaš raditi ono što ti se kaže. I očekuje se da ne 'pametuješ'", poručio je predsjednik ove zemlje.