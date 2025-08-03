Kralj Malezije Ibrahim Iskandar, doputovat će 5. avgusta u prvu zvaničnu državnu posjetu Rusiji, na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopćila je danas kraljevska palata u Kuala Lumpuru.

Posjeta će trajati do 10. avgusta i obuhvatit će niz susreta, posjeta i svečanih događaja u Moskvi i Kazanju.

Odbrambena industrija

- Ova posjeta odražava značajnu ulogu malezijske monarhije u promovisanju vanjske politike i diplomatije zemlje - navodi se u zvaničnom saopćenju kraljevske palate, prenosi Bloomberg.

Dodaje se da će susreti i programi tokom posjete dodatno ojačati bilateralne veze između Malezije i Rusije, posebno u oblastima trgovine, obrazovanja i visokih tehnologija.

Tokom boravka u Moskvi, sultan Ibrahim prisustvovat će svečanoj državnoj večeri koju će u njegovu čast organizirati predsjednik Putin. Osim toga, posjetit će kompaniju za razvoj automobilske tehnologije te Tehnološki i inovacijski centar "Tačka kipenija“, jedan od ključnih centara ruskog inovacijskog ekosistema.

Dana 8. avgusta, kraljevska delegacija otputovat će u Kazanj, gdje je planiran obilazak fabrike za proizvodnju helikoptera, u sklopu šireg interesa Malezije za unaprjeđenje saradnje u oblasti odbrambene industrije.

Pragmatična saradnja

Posjeta dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je malezijski premijer Anvar Ibrahim (Anwar Ibrahim) u aprilu ove godine boravio u Moskvi, gdje je s ruskim liderima razgovarao o obrazovanju, poljoprivredi, energetskoj i prehrambenoj sigurnosti, ali i vojnim pitanjima.

Tokom tog susreta, Putin je kritikovao istragu Ujedinjenih nacija u vezi s rušenjem aviona MH17 iz 2014. godine, u kojem je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Rusija je odbacila odgovornost, iako su međunarodni istražitelji ukazali na direktnu umiješanost proruskih snaga u Ukrajini.

Sultanova posjeta se, stoga, tumači i kao poruka o nastavku pragmatične saradnje dviju država uprkos nesuglasicama iz prošlosti.