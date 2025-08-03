Izraelski ambasador: Hamas dobija vjetar u leđa iz Evrope, ali saradnja s Hrvatskom će opstati

Ambasador Izraela u Hrvatskoj Gari Koren izjavio je kako vjeruje da će saradnja između Izraela i Hrvatske biti nastavljena, uprkos pozivu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se obustavi trgovina oružjem i vojnom opremom sa Izraelom.

-Izrael vodi politiku da ne komentira kupovinu oružja niti vojnu saradnju s bilo kojom državom. No, vjerujem da ćemo i u budućnosti pronaći načine za zajedničku saradnju, izjavio je Koren.

On je naglasio kako je Hrvatska vojska zadovoljna izraelskim proizvodima i tehnologijom, te dodao da postoji daljnji interes s hrvatske strane.

- Znam da su zainteresirani za neke proizvode i tehnologiju, i nadam se da će se saradnja ipak nastaviti, poručio je ambasador.

Koren se osvrnuo i na trenutnu situaciju na Bliskom istoku, ističući da je Hamas odbacio sve posljednje prijedloge koje su ponudile Sjedinjene Američke Države.

Podsjetio je i na nedavnu posjetu posebnog američkog predstavnika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), naglasivši da je čak i on potvrdio kako je Hamas direktno odbacio sve ponuđene mirovne prijedloge.

Posebno je ukazao na izjave iz Evrope koje, kako tvrdi, podstiču Hamas na daljnje odbijanje mirovnih rješenja.

– Tvrdoglavost Hamasa dobiva vjetar u leđa iz evropskih prijestolnica. Međunarodna zajednica, iako s dobrim namjerama, nerijetko nenamjerno pomaže Hamasu. Priznanja palestinske države i politički pritisci iz Brisela su kontraproduktivni.