U napadima Izraela na Gazu ubijeno 20 Palestinaca, 15 u redu za pomoć

Najmanje 20 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, uključujući 15 osoba koje su pogođene dok su čekale humanitarnu pomoć na jugu i u središtu Gaze, saopćili su medicinski izvori.

Centar za distibuciju pomoći

Devet osoba ubijeno je u blizini centara za distribuciju pomoći u sjevernom dijelu Rafaha, potvrdili su izvori za Anadoliju.

Još šest Palestinaca je ubijeno, a nekoliko ranjeno kada su izraelske snage otvorile vatru na ljude koji su čekali pomoć u blizini koridora Netzarim u središnjoj Gazi.

Dva civila su poginula, a više ih je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na školu u naselju Al-Amal u Kan Junisu (Khan Younisu), gdje su bili smješteni raseljeni. Još troje ljudi ubijeno je u artiljerijskom granatiranju civilnog okupljanja u četvrti Šejaija (Shejaiya).

Intenzivno granatiranje

Lokalni izvori također navode da je izraelska vojska cijeli dan nastavila sa intenzivnim granatiranjem središnjeg dijela Kan Junis.

Uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre, izraelska vojska vodi brutalnu ofanzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, u kojoj je ubijeno više od 60.400 Palestinaca, većinom žena i djece. Vojna kampanja razorila je pojas Gaze i dovela stanovništvo na rub gladi.