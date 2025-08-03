Zelenski: Ukrajina radi na spiskovima za novu razmjenu zarobljenika s Rusijom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da Kijev trenutno radi na sastavljanju spiska zarobljenika koji će biti razmijenjeni s Rusijom, u skladu s dogovorom postignutim tokom posljednje runde pregovora u Turskoj prošlog mjeseca.

Izjava je uslijedila nakon sastanka sa sekretarom Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustemom Umerovim i šefom Predsjedničkog ureda Andrijem Jermakom, na kojem su razgovarali o implementaciji dogovora iz Istanbula, gdje su 23. jula Moskva i Kijev održali treću rundu obnovljenih mirovnih pregovora.

Nakon te runde, Ukrajina je predložila susret predsjednika dviju država do kraja augusta, a postignuta je i saglasnost o nastavku razmjene ratnih zarobljenika. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je na konferenciji za medije nakon pregovora da je završena prethodna razmjena 1.200 zarobljenika sa obje strane, te da je dogovorena nova razmjena u istom formatu.

- Jedno od ključnih pitanja jeste nastavak razmjena ratnih zarobljenika. Postignut je dogovor o razmjeni 1.200 osoba i rad na spiskovima je u toku - rekao je Zelenski putem platforme X, dodajući da mu je Umerov, koji je predvodio ukrajinsku delegaciju u Istanbulu, podnio izvještaj o komunikaciji s ruskim predstavnicima.

"Također radimo na deblokadi povratka naših civila i provjeravamo podatke o svakom pojedinačno", dodao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je istakao i da ga je Jermak izvijestio o koordinaciji s međunarodnim partnerima, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, u podršci diplomatskim naporima Kijeva.