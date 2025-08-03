U Italiji uhapšena "Šakira" iz BiH: Nazvali je "kraljicom među džeparošima", iako ima svega 20 godina

Šakira, jedna od najpoznatijih džeparki u Italiji, privedena je jučer u centru Venecije dok je pratila turiste kod jedne od najposjećenijih atrakcija u gradu.

Primijetili su je i uhapsili pripadnici grupe građana “Non distratti”, koja se već godinama bori protiv džeparoša i pokušava zaštititi ugled Venecije. Odmah su je sproveli u najbližu policijsku stanicu.

Šakira je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i važi za jednu od najaktivnijih džeparoški u sjevernoj Italiji. Dobila je nadimak “kraljica među džeparima”. Iako ima tek 20 godina, protiv nje je podignuto više od 65 krivičnih prijava, uglavnom zbog nepoštovanja zabrana boravka u određenim regijama. Više italijanskih pokrajina joj je izreklo zabranu ulaska, uključujući i Veneciju, što su znali i članovi grupe “Non distratti”.

Oni su je najprije fotografisali, a zatim priveli policiji. Ovaj put nije optužena za krađu, već za kršenje preventivne mjere koju joj je prošlog februara izdao Nadzorni sud u Veneciji.

Ta mjera, donesena na osnovu Zakona o borbi protiv mafije, označila ju je kao osobu opasnu po javni red i izričito joj zabranila dolazak u Veneciju.

Zakon je posljednji put izmijenjen 2023. godine, kada su uvedene strože mjere sigurnosti s ciljem suzbijanja kriminala, posebno među mlađom populacijom. Za njegovo kršenje predviđena je kazna od jedne do pet godina zatvora. Od 65 krivičnih prijava protiv Šakire, riješen je tek mali broj slučajeva.