Trampov savjetnik: Indija finansira ruski rat u Ukrajini

Donald Tramp. AP

S. S.

3.8.2025

Jedan od ključnih savjetnika Donalda Trampa, Stiven Miler, optužio je Indiju da finansira ruski rat u Ukrajini time što nastavlja kupovati rusku naftu.  

– Ono što je Tramp vrlo jasno rekao jest da nije prihvatljivo da Indija i dalje finansira ovaj rat kupujući naftu od Rusije - rekao je Miler.

Ove kritike spadaju među najoštrije koje je Trampova administracija do sada uputila Indiji, jednom od svojih ključnih partnera u indo-pacifičkoj regiji. 

– Ljudi će biti šokirani kada saznaju da je Indija praktički izjednačena s Kinom po količini kupljene ruske nafte. To je zapanjujuća činjenica - dodao je Miler.

S druge strane, izvori iz indijske vlade izjavili su za Reuters da Indija namjerava nastaviti kupovati rusku naftu usprkos američkim prijetnjama. U petak je na snagu stupila carina od 25 posto na indijske proizvode, kao posljedica indijske kupovine vojne opreme i energenata iz Rusije. 

Tramp je takođe zaprijetio uvođenjem carina od 100 posto na uvoz iz zemalja koje nastave kupovati rusku naftu, osim ako Moskva ne postigne mirovni sporazum s Ukrajinom.

