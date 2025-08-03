Trampov savjetnik: Indija finansira ruski rat u Ukrajini

Jedan od ključnih savjetnika Donalda Trampa, Stiven Miler, optužio je Indiju da finansira ruski rat u Ukrajini time što nastavlja kupovati rusku naftu.

– Ono što je Tramp vrlo jasno rekao jest da nije prihvatljivo da Indija i dalje finansira ovaj rat kupujući naftu od Rusije - rekao je Miler.

Ove kritike spadaju među najoštrije koje je Trampova administracija do sada uputila Indiji, jednom od svojih ključnih partnera u indo-pacifičkoj regiji.

– Ljudi će biti šokirani kada saznaju da je Indija praktički izjednačena s Kinom po količini kupljene ruske nafte. To je zapanjujuća činjenica - dodao je Miler.

S druge strane, izvori iz indijske vlade izjavili su za Reuters da Indija namjerava nastaviti kupovati rusku naftu usprkos američkim prijetnjama. U petak je na snagu stupila carina od 25 posto na indijske proizvode, kao posljedica indijske kupovine vojne opreme i energenata iz Rusije.

Tramp je takođe zaprijetio uvođenjem carina od 100 posto na uvoz iz zemalja koje nastave kupovati rusku naftu, osim ako Moskva ne postigne mirovni sporazum s Ukrajinom.