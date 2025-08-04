Užas kod Jemena: U prevrtanju broda poginulo više od 60 migranata, desetine ih je nestalo

Više od 60 migranata je stradalo nakon što je brod koji je prevozio oko 150 ljudi potopljen, a sve se desilo jučer kod obale Jemena.

Uzrok je loše vrijeme, a pronađeno je 68 tijela. To je potvrdio za BBC šef Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Jemen. Brod se prevrnuo kod južne jemenske provincije Abjan (Abyan).

Kako je potvrdio šef IOM-a, dvanaestero je spašeno, a desetine se vode kao nestali.

Vjeruje se da su većina žrtava državljani Etiopije, saopćio je IOM, koja je incident nazvala "srceparajućim". Jemen ostaje glavna ruta za migrante s Roga Afrike koji putuju u arapske države Perzijskog zaljeva u potrazi za poslom, a IOM procjenjuje da su stotine ljudi poginule ili nestale u brodolomima posljednjih mjeseci.

Šef IOM-a za Jemen Abudsator Esoev (Abdusattor) rekao je da je brod prevozio oko 157 migranata na opasnoj ruti u prostranom obalnom području koje često koriste krijumčari ljudi.

Jemen je popularna tranzitna zemlja za mnoge očajne migrante koji se kreću prema sjeveru odnosno Saudijskoj Arabiji u potrazi za boljim prilikama. Tijela 54 migranta otkrivena su na obali u južnom okrugu Khanfar, a 14 drugih je prevezeno u bolničku mrtvačnicu u glavnom gradu provincije Abjan, Zinjibaru, izvijestila je Associated Press.

Direkcija za sigurnost Abjana izdala je saopćenje o velikoj misiji potrage i spašavanja koja je u toku i saopćila da su mnoga mrtva tijela pronađena duž širokog područja obale, prema AP-u.