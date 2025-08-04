"ONI SU U RATU"

Tramp: Ne mislim da se u Gazi provodi genocid, želimo da se ljudi nahrane

Ne želimo da ljudi budu gladni i ne želimo da ljudi umiru od gladi, izjavio je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

4.8.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) poručio je da ne misli da je rat u Pojasu Gaze genocid, tvrdeći da su se "dogodile neke strašne stvari" tokom napada predvođenog Hamasom 7. oktobra 2023. godine.

Na pitanje novinara karakteriše li izraelski odgovor kao genocid, Tramp je rekao da ne misli da je to to.

- Oni su u ratu – izjavio je.

Tramp je poručio da Amerika radi na tome da nahrane Palestince u Gazi.

- Želimo da se ljudi nahrane... Želimo da ih Izrael nahrani. Ne želimo da ljudi budu gladni i ne želimo da ljudi umiru od gladi – izjavio je Tramp.

Podsjetimo, zbog nametnute izraelske blokade u Pojasu Gaze od gladi umire najviše djece. Da se u Gazi provodi genocid stav je najznačajnijih svjetskih organizacija i stručnjaka, uključujući čak i neke izraelske stručnjake.

# IZRAEL
# POJAS GAZE
# SAD
# DONALD TRUMP
