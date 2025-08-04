Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRDILO MINISTARSTVO

Australija će donirati 13 miliona dolara Gazi: "Patnja i glad civila moraju prestati"

Nova podrška je rezultat najave uspostavljanja novih humanitarnih koridora

Peni Vong. AP

A. O.

4.8.2025

Trinaest miliona američkih dolara bit će donirano humanitarnim organizacijama koje dostavljaju hranu i medicinske potrepštine u Gazi, potvrdilo je ministarstvo vanjskih poslova Australije.

Kako su naveli u svom saopćenju, nova podrška je rezultat najave uspostavljanja novih humanitarnih koridora.

Ministrica vanjskih poslova Australije Peni Vong (Penny Wong) kazala je da je Australija dosljedno bila dio međunarodnog poziva Izraelu da omogući potpuno i hitno obnavljanje pomoći Gazi, u skladu s obavezujućim nalozima Međunarodnog suda pravde.

- Patnja i glad civila u Gazi moraju prestati – izjavila je Vong.

Objava je uslijedila dan nakon što su desetine hiljada Australijanaca izašli na ulice pozivajući Australiju da izvrši pritisak na Izrael da okonča izgladnjivanje Palestinaca u Gazi, uključujući i nametanje sankcija.

# POJAS GAZE
# GAZA
# DONACIJA
# AUSTRALIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.