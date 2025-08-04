Ukrajina traži hitnu pomoć za Gazu i oslobađanje talaca

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha (Andrii Sybiha) pozvao je Hamas da odmah položi oružje i oslobodi sve zarobljenike, uz apel da se međunarodna humanitarna pomoć bez odlaganja dostavi civilima u Gazi.

- Hamasovo nehumano postupanje s izraelskim taocima zaslužuje vrlo oštru osudu. Ljudi u Gazi ne bi trebali i dalje patiti zbog gnusnih zločina Hamasa. Moraju položiti oružje i odmah osloboditi sve taoce. Istodobno, međunarodna humanitarna pomoć mora se što prije i u cijelosti dostaviti civilima u Gazi. Potpuni prekid vatre mora ostati glavni prioritet - poručio je Sibiha, prenosi Ukrainska Pravda.

Situacija na terenu svakim danom postaje sve teža. Zbog izraelske blokade, u Pojasu Gaze vlada akutna nestašica hrane. Količina pomoći koja ulazi u opkoljeni teritorij nije dovoljna da zadovolji ni osnovne potrebe stanovništva. Zabilježeni su brojni slučajevi umiranja od gladi, najviše među djecom.

S druge strane, Hamas tvrdi da je loše stanje zarobljenika posljedica sveopće nestašice hrane, te navode da zarobljenici dobijaju istu količinu obroka kao i stanovništvo. Iz Hamasa su izrazili spremnost da Crveni krst posreduje u isporuci pomoći zarobljenicima.

Dok se rat u Gazi nastavlja, sve je više glasova međunarodne zajednice koji traže prekid vatre i humanitarni koridor. Ukrajina se ovom izjavom priključila apelu da se prioritet da zaštiti civila i dostavi pomoć onima koji gladuju s obje strane sukoba.