Tramp: Dvije američke nuklearne podmornice stigle su "tamo gdje trebaju biti"

Dvije američke nuklearne podmornice stigle su "tamo gdje trebaju biti", rekao je u nedjelju predsjednik Donald Tramp (Trump), nakon što je naredio njihovo raspoređivanje nakon izjava bivšeg ruskog lidera Dmitrija Medvedeva (Dmitry).

- One su u regiji, da, gdje moraju biti - rekao je Tramp novinarima prije povratka iz svog golf resorta u Nju Džersiju (New Jerseyju) kada su ga pitali o lokaciji podmornica.

Tramp je ranije rekao da je naredio raspoređivanje dvije američke nuklearne podmornice u "odgovarajuće regije" uslijed eskalirajućeg verbalnog sukoba s Medvedevim.

Medvedev je prošlog ponedjeljka oštro kritikovao Trampa, upozoravajući da rastući pritisak američkog predsjednika na Kremlj zbog rata u Ukrajini riskira pokretanje šireg sukoba - ne samo između Rusije i Ukrajine, već i između Rusije i SAD-a.

To se dogodilo nakon što je Tramp zaprijetio Rusiji sankcijama i sekundarnim tarifama ako ne okonča rat u Ukrajini za "oko 10 ili 12 dana", mnogo ranije od prethodnog roka od 50 dana koji je postavio u julu.

Tramp je također novinarima rekao da bi Rusija mogla izbjeći sankcije ako pristane na "sporazum u kojem ljudi više neće biti ubijani".

- Ogroman broj ruskih vojnika se ubija, a isto tako i u Ukrajini - manji broj, ali ipak, hiljade i hiljade ljudi... Mnogo je ljudi koji ginu u tom smiješnom ratu – izjavio je.

Tramp je ponovio svoju želju da osigura kraj rata u Ukrajini.

- Zaustavili smo rat mnogih zemalja... zaustavit ćemo i taj rat (Rusija-Ukrajina)."