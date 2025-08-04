Bizarno: Djevojka umrla u autobusu, na njenom mrtvom tijelu našli 26 iPhone uređaja!?

Brazilka (20) je pronađena mrtva u autobusu, izvještava UNILAD. Njezin identitet nije objavljen dok istraga traje.

Lokalne vlasti su prije pet dana primile dojavu o djevojci koja se razboljela u autobusu za Sao Paulo. Autobus se ranije zaustavio u restoranu u središnjoj regiji Paraná u Brazilu.

Pronađeni uređaji

Djevojka je otežano disala i doživjela je srčani zastoj. Uprkos trudu hitnih službi, koje su je 45 minuta oživljavale, neimenovana žena preminula je na mjestu događaja, u autobusu. Potom su policajci našli desetke iPhone uređaja zalijepljenih na njezino tijelo.

Na obdukciji su otkrili desetke paketa pričvršćenih na njezino tijelo, uključujući 26 mobilnih telefona, a još više mobitela i alkoholnih pića nađeno je u njezinoj prtljazi. Vlasti su iznijele teoriju da je namjeravala prokrijumčariti robu tokom svog samostalnog putovanja iz Foz do Iguaćua do Sao Paula.

Prestala disati

Prema navodima The Mirrora, istražitelji su izjavili da predmeti pronađeni na njezinom tijelu i u torbama podržavaju teoriju o nezakonitom trgovanju. Njezino tijelo je u međuvremenu prevezeno u Institut za sudsku medicinu, a svih 26 iPhonea i ostali predmeti iz njezine prtljage su zaplijenjeni.

Dok civilna policija regije Paraná još istražuje slučaj, forenzički izvještaj tek treba otkriti što je uzrokovalo respiratorne teškoće koje su dovele do srčanog zastoja. Liječnici su rekli da je njeno srce možda prestalo kucati nakon što je ona doživjela napadaj i nije više mogla disati.

Policajci su potvrdili da pretraga sa psima nije otkrila nikakve droge.

- Civilna policija Paraná istražuje slučaj i čeka zaključak forenzičkih izvještaja kako bi razjasnila uzrok smrti - rekli su policajci brazilskom mediju Globo.

- Prema preliminarnim informacijama, djevojka, koja je bila sama, putovala je iz Foz do Iguaçua u São Paulo. Dvadeset i šest mobitela koji su bili zalijepljeni na njezino tijelo zaplijenjeni su i poslani Saveznoj poreznoj upravi - potvrdili su.