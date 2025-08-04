SUPROSTAVLJENI IZVJEŠTAJI

Rusi tvrde da su zauzeli dio Harkovske oblasti, Ukrajinci kažu da lažu

Lokalne vlasti izvještavaju da je napad odbijen

Raniji napad na Harkov. Anadolija

Dž. R.

4.8.2025

Ruski mediji i lokalne ukrajinske vlasti sukobljavaju se u izvještajima s ratišta. Rusi tvrde da su njihove snage zauzele kontrolni punkt u Harkovskoj oblasti, ali lokalne vlasti izvještavaju da je napad odbijen.

Načelnik Vojne uprave grada Viacheslav Zadorenko kaže da Rusi šire lažne izvještaje o zauzimanju kontrolnog punkta.

- Smatram potrebnim da vas obavijestim da su okupatori zaista izvršili napad na ovaj kontrolni punkt. Kao rezultat toga, vojnici 58. odvojene motorizovane pješadijske brigade ubili su više od deset okupatora, a desetine drugih su pobjegle nazad u Rusiju - navodi se u izvještaju koji je podnio Zadorenko.

Istakao je da kontrolni punkt Hoptivka ostaje u potpunosti pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# HARKOVSKA OBLAST
