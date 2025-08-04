Rusi tvrde da su zauzeli dio Harkovske oblasti, Ukrajinci kažu da lažu

Ruski mediji i lokalne ukrajinske vlasti sukobljavaju se u izvještajima s ratišta. Rusi tvrde da su njihove snage zauzele kontrolni punkt u Harkovskoj oblasti, ali lokalne vlasti izvještavaju da je napad odbijen.

Načelnik Vojne uprave grada Viacheslav Zadorenko kaže da Rusi šire lažne izvještaje o zauzimanju kontrolnog punkta.

- Smatram potrebnim da vas obavijestim da su okupatori zaista izvršili napad na ovaj kontrolni punkt. Kao rezultat toga, vojnici 58. odvojene motorizovane pješadijske brigade ubili su više od deset okupatora, a desetine drugih su pobjegle nazad u Rusiju - navodi se u izvještaju koji je podnio Zadorenko.

Istakao je da kontrolni punkt Hoptivka ostaje u potpunosti pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga.